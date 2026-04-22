قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها
عرض فني غنائي لذوي القدرات الخاصة يُسعد جمهور الركاب بمحطة مترو جمال عبد الناصر | صور
وزير التخطيط للنواب: أعلم أن المواطن يسألكم عن موعد تراجع الأسعار
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن بدء العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة
كاف يهدد بسحب تنظيم أمم إفريقيا 2027 من كينيا وأوغندا وتنزانيا
مصدر مقرب من ترامب: الرئيس لن يستخدم القوة ضد إيران وسينهي الحرب
كريم حسن شحاتة: محمود الخطيب أسطورة لا تغيب عن الأهلي
طلاب أولى ثانوي بعد دراسة البرمجة: اتعلمنا نعمل تطبيقات وألعاب و"هنكسب فلوس"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجوز الحج عن الوالدين المتوفيَن في مرة واحدة ؟ الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها حول حكم حج الابن عن والديه المتوفيين اللذين لم يؤديا الفريضة رغم استطاعتهما قبل الوفاة.

وأوضحت الدار الضوابط الشرعية للنيابة في الحج وكيفية المفاضلة بين الأب والأم في حال رغبة الابن في أداء المناسك عنهما بنفسه.

وأكدت الدار في فتواها بجواز الحج عن الميت الذي لم يحج مع استطاعته، مستندة إلى الحديث النبوي الشريف الذي أجاز فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة الحج عن أمها التي ماتت ولم تحج.

 وأوضحت الإفتاء أن نية النائب يجب أن تنعقد عن المتوفى، مع ضرورة أن يتكفل الابن (الآمر المتبرع) بكافة نفقات الحج من سفره وإقامته وطعامه وثياب إحرامه.

وحول إمكانية الحج عن الوالدين معاً في رحلة واحدة، حسمت دار الإفتاء الأمر بأنه لا يجزئ الحج عن شخصين من نائب واحد في عام واحد ، وحددت الدار مسارين للابن الراغب في البر بوالديه:

المسار الأول: أن يحج بنفسه عن والديه في عامين متواليين، بحيث يخصص كل عام لأحدهما.

المسار الثاني: أن يحج هو عن أحدهما، ويستأجر شخصاً آخر (ينيبه) ليحج عن الطرف الآخر في نفس العام، على أن يتحمل الابن كافة التكاليف.

وفي حال اختار الابن أداء الحج بنفسه على مدار عامين، فقد وجهت دار الإفتاء بأن يبدأ بالحج عن "الأم" أولاً؛ استناداً إلى التوجيه النبوي الكريم الذي عظم حق الأم وجعلها الأحق بحسن الصحبة والرعاية ثلاث مرات قبل الأب. 

واستشهدت الإفتاء بما ورد في كتب الفقه بأن الأم أحق بالنفقة والرعاية عند تعذر الجمع بين الأبوين، مما يجعلها الأحق بتقديم نية الحج عنها في العام الأول.

دار الإفتاء الحج عن الميت بر الوالدين النيابة في الحج حق الأم فتوى شرعية مناسك الحج الحج عن الوالدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

ترامب

بدون رئيسة المخابرات.. تفاصيل أخطر اجتماع بالبيت الأبيض قبل قرار ترامب الحاسم بشأن إيران

ترشيحاتنا

الطفلة

الطفلة مريضة.. الداخلية تكشف تفاصيل منع معلمة لطالبة من تناول الطعام والدواء داخل المدرسة

المتهمة

تسليمهم لدور رعاية.. الداخلية تكشف تفاصيل ترك سيدة لطفليها بالشارع

المتهم

القبض على المتهم بالرقص بملابس أميرية وسلاح هيكلي فى مولد بسوهاج

بالصور

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

يارا
يارا
يارا

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

وزير الطيران: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا

لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران

فيديو

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد