قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: توقعات بارتفاع سعر برميل النفط إلى 150 دولارًا
محمد بن راشد: تسريع العمل في خطة تطوير شواطئ دبي بقيمة 3 مليارات درهم
مدبولي أمام البرلمان: أزمات عالمية عصفت بالسلم الإقليمي وفرضت إجراءات عاجلة
الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة مودرن إم تي أي بسبب شكوى الأهلي
سعد الدين الهلالي: الخلع ليس طلاقاً ويمكن تكراره بلا عدد لإنقاذ الأسر من المحاكم
هجوم إسباني بلجيكي على الاحتلال.. ولبنان يشهد غزوا إسرائيليًا
مدبولي أمام البرلمان: أمن أشقائنا في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يغيران وجه الرعاية الصحية في التأمين الصحي المصري
مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجوز الإحرام لعمرتين في وقت واحد؟.. "الإفتاء" توضح

عبد الرحمن محمد

أكدت دار الإفتاء المصرية أن العمرة من أجلّ العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «العُمْرَة إلى العُمْرَة كفارة لما بينهما»، وهو ما يبرز فضلها العظيم في تكفير الخطايا والذنوب التي تقع بين النسكين.

وأوضحت الدار أن الدخول في النسك، سواء كان حجاً أو عمرة، يبدأ بـ "الإحرام"، والذي عرفه جمهور الفقهاء بأنه نية الدخول في العبادة، وهو ركن أصيل عند المالكية والشافعية والحنابلة، بينما اعتبره الحنفية شرطاً لصحة النسك.

وفيما يخص حكم "التشريك" في الإحرام بنية أداء عمرتين في آن واحد، أوضحت الإفتاء أن الأصل الشرعي هو أن يكون الإحرام لعمرة واحدة فقط، أما في حالة قيام الشخص بنية عمرتين معاً، أو الإحرام بعمرة ثانية قبل البدء في أعمال العمرة الأولى، فقد وقع في ذلك خلاف فقهي بين العلماء.

وأشارت الفتوى إلى أن الفقهاء اختلفوا حول ما إذا كان هذا الشخص يعتبر محرماً بعمرتين فعلياً، أم أن إحرامه يصح لواحدة فقط وتُلغى الأخرى تلقائياً، نظراً لأن طبيعة النسك تقتضي التفرد في الأداء لكل عمرة على حدة.

ولفتت الدار إلى ما ذكره الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم حول فضيلة تكرار العمرة، إلا أن ذلك لا يعني الجمع بينهما في إحرام واحد، بل أن تكون كل واحدة منهما مستقلة بأركانها وشروطها لتتحقق الكفارة الموعود بها في الحديث الشريف.

ويأتي هذا التوضيح رداً على استفسارات بعض المعتمرين الذين يرغبون في زيادة الأجر، حيث تحرص دار الإفتاء على تبيان الضوابط الشرعية التي تضمن صحة العبادة وموافقتها للسنة النبوية المطهرة بعيداً عن الالتباس في النيات.

دار الإفتاء الإحرام عمرتين في وقت واحد أحكام العمرة نية الإحرام فتاوى الحج والعمرة

