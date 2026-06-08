زلزال بقوة 7.8 درجة يضرب جنوب الفلبين.. وتحذير من إمكانية حدوث تسونامي

ضرب زلزال قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر قطاعاً من جنوب الفلبين، في وقت مبكر من اليوم الإثنين، ما تسبب في أضرار بمدينة ساحلية رئيسية وانقطاع التيار الكهربائي وإطلاق تحذير من احتمالية حدوث تسونامي على بعض السواحل الإقليمية.



وذكرت صحيفة "ذا مانيلا تايمز" الفلبينية أنه تم حث السكان على التوجه إلى مناطق مرتفعة، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا، ولم يتضح ما إذا كان هناك أشخاص محاصرين أو مصابين جراء انهيار مبنى صغير في مدينة جنرال سانتوس، إذ تعد هذه المدينة الساحلية التي يقطنها أكثر من 700 ألف نسمة مركزاً تجارياً في جزيرة مينداناو وتشتهر بصناعة تعليب سمك التونة.



ووفقاً للمعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، تم رصد مركز الزلزال على بُعد 13 كيلو متراً جنوب غرب مدينة جنرال سانتوس، وعلى عُمق 10 كيلو مترات، وقد ضرب المنطقة في تمام الساعة 7:37 صباحاً بالتوقيت المحلي.



وذكر مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ أن موجات تسونامي تصل إلى 3 أمتار محتملة على بعض سواحل الفلبين، وموجات تصل إلى متر واحد محتملة على بعض سواحل إندونيسيا وماليزيا.