قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: 31 حالة من الحجاج محجوزة في مستشفيات السعودية
أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل ومخاوف على الإمدادات العالمية
الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم
وزير الصناعة ورجال الأعمال المصريين الأفارقة يبحثان تعزيز التكامل الصناعي بالقارة
قادة باكستان يتعهدون مجددا بمواصلة الحرب على الإرهاب
في ذكراه.. "نجيب الريحاني" أشهر ممثل ساخر في تاريخ المسرح العربي ومؤسس مدرسة الكوميديا السوداء
الأخضر الرابح الوحيد.. تأثير الحرب على أسعار النفط والدولار والذهب
الدولار يترقب الفيدرالي.. محمد يحيى: رفع الفائدة الأمريكية يضغط على الاقتصادات الناشئة
سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في عدة مواقع وسط إسرائيل
التأمين الاجتماعي تعتذر للمواطنين.. وتعلن أخبارا سارة بشأن المعاشات
وزير خارجية مصر: حريصون على تهدئة التوترات وتعزيز فرص التوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة
يديعوت أحرونوت: صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسائل إعلام إيرانية: إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة

موجه صواريخ إيرانية على الاحتلال
موجه صواريخ إيرانية على الاحتلال
محمد على

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة.

وأمس دوت صفارات الإنذار في إسرائيل، حيث عمل جيش الاحتلال على اعتراض وابل من الصواريخ الإيرانية القادمة، وذلك للمرة الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار في أبريل الماضي في حرب الشرق الأوسط.

وأعلن الجيش الإسرائيلي ، عن الهجوم بعد ساعات فقط من تهديد طهران بالرد على أي ضربة إسرائيلية جديدة على بيروت.

وكان وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي ، قد أوقف الأعمال العدائية الرئيسية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، إلا أن الجهود المبذولة لتحويل الهدنة إلى تسوية تعثرت مرارًا، ومن المؤكد أن عمليات إطلاق الصواريخ يوم الأحد ستزيد من تضاؤل ​​الآمال في سلام دائم، مع دخول حرب الشرق الأوسط يومها المائة.

وأصرت طهران، على أن أي اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم يجب أن يوقف أيضًا الصراع الموازي في لبنان، حيث تشن إسرائيل حملة ضد حركة حزب الله، وحذرت من أن أي هجمات جديدة على بيروت ستؤدي إلى "استئناف شامل" للأعمال العدائية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي "شنّ غارة على مركز قيادة تابع لحزب الله في منطقة الضاحية ببيروت، ردًا على إطلاق الحزب النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية ، بأن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين.

وحذرت إسرائيل، من أنها ستضرب المنطقة في حال شنّ حزب الله هجومًا على شمال إسرائيل، وقد أكّد الحزب لاحقًا إطلاقه صواريخ وطائرات مسيّرة على ثكنتين عسكريتين إسرائيليتين صباح الأحد. من جانبه،اتهم محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع واشنطن، الولايات المتحدة بإعطاء "الضوء الأخضر" لهجوم بيروت، قائلاً إن المصالح الأمريكية والإسرائيلية أصبحت الآن "أهدافًا مشروعة". 

وسائل إعلام إيرانية الصواريخ الإيرانية الأراضي المحتلة إطلاق موجة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

انتبه قبل الخروج غدًا.. ظاهرتان تضربان الطقس والأرصاد تحذر

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

ترشيحاتنا

سيدة السحر

بعد اتهامها بالشعوذة.. سيدة تروي كواليس تفتيش حقيبتها أمام المارة: عايزة حقي

دكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

أحمد طه: البرنامج الوطني للقبالة خطوة لتعزيز جودة خدمات صحة الأم والطفل

نفقة

حال تعثر الزوج ماليًا.. آليات بديلة لضمان نفقة الزوجة في مشروع قانون الأسرة الجديد

بالصور

زي المحلات.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد