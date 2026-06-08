الخطوط الجوية العراقية تقرر تعليق جميع رحلاتها المجدولة خلال مدة سريان الإغلاق الجوي

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قررت شركة الخطوط الجوية العراقية، تعليق جميع رحلاتها الجوية المجدولة القادمة والمغادرة، خلال مدة سريان قرار غلق الأجواء في البلاد.



وذكرت الشركة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه بناءً على قرار سلطة الطيران المدني العراقي القاضي بغلق الأجواء العراقية بشكل مؤقت واحترازي، قررت الشركة تعليق جميع الرحلات الجوية المجدولة القادمة والمغادرة خلال مدة سريان قرار الغلق.



وأضافت أن هذا الإجراء يأتي التزاماً بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة وحرصاً على سلامة وأمان المسافرين، داعية جميع المسافرين إلى متابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمواعيد الرحلات والإجراءات اللاحقة.



وأكدت أن إجراءات المتابعة والتنسيق مستمرة مع الجهات المختصة لمتابعة تطورات الموقف وإشعار المسافرين بأي تحديثات لإعادة استئناف الرحلات.