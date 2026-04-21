حكم جمع حصى الجمرات من خارج مزدلفة؟.. الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية أن جمع حصى رمي الجمرات من منطقة مزدلفة ليس أمراً واجباً على الحاج، بل يجوز له التقاطها من أي مكان يشاء، دون التقيد بموضع محدد.

وأوضحت الدار، في تأصيلها الشرعي، أن هذا التيسير يتماشى مع مقاصد الشريعة في رفع الحرج عن الحجيج، مستندة إلى فعل النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- الذي لُقطت له الحصيات وهو في مِنى وليس بمزدلفة.

وشددت الفتوى على أن التشديد في تحديد مكان بعينه لجمع الحصى؛ يدخل في باب “الغلو” الذي نهى عنه الرسول الكريم، مؤكدة أن العبرة هي بإتمام شعيرة الرمي بالصفة الصحيحة.

وأشارت الإفتاء إلى أن المذاهب الفقهية الأربعة أجمعت على جواز أخذ الحصيات من أي موضع، وهو ما نص عليه كبار الأئمة والفقهاء في أمهات الكتب الفقهية.

وذكرت الدار أن ما ورد من كراهة جمع الحصى من أماكن معينة في بعض المصادر القديمة يرتبط بظروف خاصة لا تؤثر على صحة الرمي إطلاقاً في الوقت الحالي.

ويأتي هذا التوضيح تزامنا مع أيام التشريق التي يؤدي فيها الحجاج شعيرة رمي الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى ثم العقبة الكبرى، بواقع سبع حصيات لكل جمرة.

وتتضمن مناسك الرمي البدء بالجمرة الصغرى القريبة من مسجد الخيف، ثم الوسطى، مع استحباب الوقوف للدعاء مستقبل القبلة بعد كل منهما، والختام بجمرة العقبة الكبرى.

ونصحت دار الإفتاء الحجاج بضرورة الالتزام بحجم الحصى الموصى به وهو "حصى الخذف" وعدم المغالاة في حجم الأحجار المستخدمة، اتباعاً للسنة النبوية الشريفة.