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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 يونيو 2026 بالقاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
خالد يوسف

يبحث المسلمون في القاهرة والمحافظات عن مواقيت الصلاة، حرصًا منهم على أداء الفريضة في أوقاتها الصحيحة، حيث أعلنتِ الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 7 يونيو 2026 ، في القاهرة وعدد من المحافظات، والتي تشمل صلوات: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، مع مراعاة فروق التوقيت بين المدن المختلفة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

- موعد صلاة الفجر: 4:08 ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:54م.

- موعد صلاة العصر: 4:30م.

- موعد صلاة المغرب: 7:55م.

- موعد صلاة العشاء: 9:27م.

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

- موعد صلاة الفجر: 4:09 ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:55م.

- موعد صلاة العصر: 4:32م.

- موعد صلاة المغرب: 7:57م.

- موعد صلاة العشاء: 9:30م.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر: 4:8 ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:59م.

- موعد صلاة العصر: 4:38م.

- موعد صلاة المغرب: 8:03م.

- موعد صلاة العشاء: 9:37م.

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

- موعد صلاة الفجر: 4:20 ص.

- موعد صلاة الظهر: 12:48م.

- موعد صلاة العصر: 4:13م.

- موعد صلاة المغرب: 7:39م.

- موعد صلاة العشاء: 9:06م.

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

- موعد صلاة الفجر: 4:25 ص.

- موعد صلاة الظهر:12:47م.

ـ موعد صلاة العصر: 4:7 م.

ـ موعد صلاة المغرب: 7:34م.

- موعد صلاة العشاء: 8:59م.

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

ـ موعد أذان الفجر4:18 ص

ـ ‎موعد أذان الظهر: 1:10 م

ـ موعد أذان‎العصر: 4:49 م

ـ ‎موعد أذان المغرب: 8:14 م

ـ موعد أذان‎العشاء: 9:49 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

ـ موعد أذان الفجر 4:10 ص

ـ موعد أذان الظهر:12:44 م

ـ موعد أذان العصر: 4:12 م

ـ موعد أذان المغرب: 7:38 م

ـ موعد أذان العشاء: 9:06 م

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

ـ موعد أذان الفجر: 4:05 ص

ـ موعد أذان الظهر: 12:42 م

ـ موعد أذان العصر: 4:12 م

ـ موعد أذان المغرب: 7:37 م

ـ موعد أذان العشاء: 9:07 م

الأوقات المستحبة للدعاء

ـ من الأوقات المستحبة للدعاء الثلث الأخير من الليل؛ أي قبل صلاة الفجر؛ لأن في هذا الوقت يتنزل رب العزة سبحانه وتعالى للسماء الدنيا، ويقول سبحانه: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا.. هل من كذا.. حتى يطلع الفجر.

- ما بين الأذان والإقامة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.

- عندما يجلس الإمام على المنبر في خطبة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة.

- آخر كل صلاة قبل السلام.. حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم الصحابة التشهد قال: ثم ليختر من الدعاء فيدعو.

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