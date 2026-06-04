تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 يونيو، في محافظات مصر للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

• موعد أذان الفجر: 4:09 ص

• موعد الشروق: 5:54 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:53 م

• ‎موعد أذان العصر: 4:29 م

• موعد أذان ‎المغرب: 7:53 م

• موعد أذان ‎العشاء: 9:25 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

• موعد أذان الفجر: 4:09 ص

• موعد الشروق: 5:56 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 12:58 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:37 م

• ‎موعد أذان المغرب: 8:01 م

• ‎موعد أذان العشاء: 9:35 م

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

• موعد أذان الفجر: 4:25 ص

• موعد الشروق: 6:00 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:47 م

• ‎موعد أذان العصر: 4:07 م

• موعد أذان ‎المغرب: 7:33م

• موعد أذان العشاء: 8:57 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

• موعد أذان الفجر4:20 ص

• موعد الشروق: 6:07 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 1:09 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:49 م

• ‎موعد أذان المغرب: 8:12 م

• موعد أذان ‎العشاء: 9:47 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

• موعد أذان الفجر 4:10 ص

موعد الشروق: 5:50 ص

• موعد أذان الظهر:12:43 م

• موعد أذان العصر: 4:12 م

• موعد أذان المغرب: 7:36 م

• موعد أذان العشاء: 9:04 م

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

• موعد أذان الفجر: 4:06 ص

• موعد الشروق: 5:46 ص

• موعد أذان الظهر: 12:41 م

• موعد أذان العصر: 4:12 م

• موعد أذان المغرب: 7:36 م

• موعد أذان العشاء: 9:05 م

10 أمور تساعدك على الخشوع في الصلاة

1- ردد الأذان

2- أسبغ الوضوء وحسنه

3- صل الصلاة على وقتها، وحافظ على أدائها فى جماعة

4- ابتعد عن الضوضاء والمشتتات

5- اطمئن فى أداء الصلاة

6- استشعر قرب الله منك

7- اعرف معانى الآيات التى تصلى بها وتدبرها

8- استحضر معانى الأذكار داخل الصلاة

9- أكثر من الدعاء فى السجود

10- حافظ على أذكار ختم الصلاة

كيفية الخشوع في الصلاة

ونصح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ببعض الوسائل التي تعين المسلم على الخشوع في الصلاة ومنها: أولًا: معرفة صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- من واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار، ثانيًا: وأن تحرص بعد المعرفة على التطبيق التام لها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «صلوا كما رأيتموني أصلي».

وأضاف: ثالثًا: المجاهدة والمثابرة على الخشوع في الصلاة ولذا قال سبحانه وتعالى: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا»، وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ»، رابعًا: استحضار عظمة الله تعالى وجلاله وعلوه على خلقه، وأنك تقف بين يديه عبد بين يدي سيده ومولاه.

وتابع: خامسًا: وإذا عرض لك شيء يشغلك في صلاتك فاتفل «هواء مع ريق خفيف يشبه الرذاذ» عن يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه ينصرف عنك بفضل الله تعالى.