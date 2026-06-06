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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 يونيو 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
خالد يوسف

يبحث المسلمون في القاهرة والمحافظات عن مواقيت الصلاة، حرصًا منهم على أداء الفريضة في أوقاتها الصحيحة، حيث أعلنتِ الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 6 يونيو 2026، في القاهرة وعدد من المحافظات، والتي تشمل صلوات: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، مع مراعاة فروق التوقيت بين المدن المختلفة.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

- صلاة الفجر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 4:08 صباحًا.

- صلاة الظهر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 12:54 ظهرًا.

- صلاة العصر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

- صلاة المغرب اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 7:54 مساءً.

- صلاة العشاء اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 9:27 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

- تقام صلاة الفجر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 4:09 صباحًا.

- تقام صلاة الظهر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 12:59 ظهرًا.

- تقام صلاة العصر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 4:38 عصرًا.

- تقام صلاة المغرب بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 8:02 مساءً.

- تقام صلاة العشاء بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 9:37 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

- تقام صلاة الفجر بمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 4:02 صباحًا.

- تقام صلاة الظهر بمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 12:50 ظهرًا.

- تقام صلاة العصر بمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 4:27 عصرًا.

- تقام صلاة المغرب بمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 7:51 مساءً.

- تقام صلاة العشاء بمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 9:25 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة قنا

- صلاة الفجر بمحافظة قنا في تمام الساعة 4:18 صباحًا.

- صلاة الظهر بمحافظة قنا في تمام الساعة 12:48 ظهرًا.

- صلاة العصر بمحافظة قنا في تمام الساعة 4:14 عصرًا.

- صلاة المغرب بمحافظة قنا في تمام الساعة 7:40 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة قنا في تمام الساعة 9:07 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

- صلاة الفجر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 4:25 صباحًا.

- صلاة الظهر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 12:47 ظهرًا.

- صلاة العصر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 4:07 عصرًا.

- صلاة المغرب بمحافظة أسوان في تمام الساعة 7:34 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة أسوان في تمام الساعة 8:58 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في شرم الشيخ

- صلاة الفجر بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 4:05 صباحًا.

- صلاة الظهر بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 12:42 ظهرًا.

- صلاة العصر بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 4:12 عصرًا.

- صلاة المغرب بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 7:37 مساءً.

- صلاة العشاء بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 9:06 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في العريش

- صلاة الفجر بمدينة العريش في تمام الساعة 3:54 صباحًا.

- صلاة الظهر بمدينة العريش في تمام الساعة 12:44 ظهرًا.

- صلاة العصر بمدينة العريش في تمام الساعة 4:22 عصرًا.

- صلاة المغرب بمدينة العريش في تمام الساعة 7:47 مساءً.

- صلاة العشاء بمدينة العريش في تمام الساعة 9:21 مساءً.


عظمة الصلاة في وقتها

تُعَد المحافظة على الصلاة في ميقاتها من أسمى القربات وأجلِّ الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى مولاه، استرشادًا بهدي النبي محمد ﷺ حين سُئل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فأجاب: «الصلاة على وقتها».


وتبرز أهمية تنظيم الجدول اليومي للمسلم ليكون محورُه هذه الشَّعيرة العظيمة، إذ إن الصلاة ليست مجرد عبادة فردية فحسب، بل هي مدرسة إيمانية تربي النفس على قيم الانضباط، وتغرس في المسلم روح الالتزام والمسؤولية تجاه الوقت والحياة.

موعد أذان الظهر مواقيت الصلاة الهيئة العامة للمساحة أداء الفريضة في أوقاتها الصحيحة

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