دعاء يذهب الخوف والقلق.. اللهم إنِي أسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك

دعاء يذهب الخوف البعض قد يخاف من موقف أو من أمر يعد له ألف سؤال، أو يخشى من عقوبة شيء ما، فإذا جاء الخوف زاد القلق وإذا زاد القلق فتكون النتيجة وسواس يسيطر على عقله، ولم يرد نصا ما يسمى بدعاء الخوف لكن لا تعكر صفوك وذهنك، في هذه الحالة يستحب للمسلم أن يكرر مجموعة من الأدعية حال أن ينتابه قلق وخوف شديد.. دعاء يذهب الخوف في السطور التالية.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك.

توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن ولي من الذل وكبره وتكبيرًا، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني.. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود فإنهم لاينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في تصرفها كيف شئت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

اللهمَّ إنِّي اسألك بأسمائك العليا التي إذا دُعيت بها أجبت، أن تُفرِّج عنِّي ما أنا فيه، وتُيسِّر لي أمري ومستقبلي.

اللهمَّ أنزل سكينتك على قلبي، وطَمئن بها عقلي، وألهمني حُسن التَّفكير والتَّدبير.

اللهمَّ يا معلِّم موسى علِّمني، ويا مفهِّم سليمان فهِّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة، وألهمني القدرة على الإجابة، إنَّك على كلِّ شيءٍ قدير.

دعاء الخوف والقلق والوسواس

دعاء الخوف والقلق والوسواس كل شيء مقدر بقدر الله وعلى الإنسان ألا يقلق ولا يحزن وقال تعالى مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ سورة الحديد:22-23

ودعاء الخوف والقلق والوسواس نكرر قوله تعالى "من شر الوسواس الخناس" ونقرأ سورة الناس قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6).

- اللهم اكشف عنّا الهموم والأحزان والغموم إذ لا كاشف لها إلا أنت سبحانك. اللهم أزل الهمّ واكشف الكرب. ربي لا شريك له، يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

دعاء الخوف والقلق

يستحب أن يقول المسلم اللهمَّ إنِّي أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كلِّ برٍّ، والسَّلامة من كلِّ إثم، والفوز بالجنَّة، والنَّجاة من النَّار، لا تدع لي ذنبًا إلَّا غفرته، ولا همًّا إلَّا فرَّجته، ولا حاجةً من حوائج الدُّنيا هي لك رضًا ولي فيها صلاح إلَّا قضيتها، برحمتك يا أرحم الرَّاحمين، وتكرار قوله تعالى رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي* يَفْقَهُوا قَوْلِي). وهناك آخر مهم جدا وهو اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ

اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ، وا رواه الألباني عن جدّ عمرو بن شعيب -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعلّمهم الأمن من الفزع بالكلمات فقال: أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّةِ، مِن غَضَبِهِ وشَرِّ عبادِه، ومِن هَمَزاتِ الشياطِينِ، وأن يَحْضُرُونِ

اللهمَّ مددتُ يدي إليك، وسلمتُك أمري، فلا تردني خائبًا يا الله، اللهمَّ ارحم ضعفي، ولا تجعل للشتات مكانًا في قلبي وفكري.

اللهمَّ اجعل مكان قلقي راحةً، ومكان خوفي طمأنينة،ً ويسِّر لي أموري ما كبر منها، وما صغر.

اللهمَّ مالِكَ المُلْكِ تؤتي المُلكَ مَن تشاءُ وتنزِعُ المُلْكَ ممَّن تشاءُ وتُعِزُّ مَن تشاءُ وتُذِلُّ مَن تشاءُ بيدِك الخيرُ إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ تولِجُ اللَّيلَ في النَّهارِ وتولِجُ النَّهارَ في اللَّيلِ وتُخْرِجُ الحيَّ مِنَ الميَّتِ وتُخْرِجُ الميَّتَ مِنَ الحيِّ وترزُقُ مَن تشاءُ بغيرِ حسابٍ رحمنُ الدُّنيا والآخرةِ ورحيمُهما تُعطي منهما مَن تشاءُ وتمنَعُ مَن تشاءُ ارحَمْني رحمةً تُغْنيني بها عن رحمةِ مَن سِواك.

اللهم إنّي أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كلّ برٍّ، والسّلامة من كلّ إثم، والفوز بالجنّة، والنّجاة من النار، لا تدع لي ذنبًا إلّا غفرته، ولا همًّا إلّا فرّجته، ولا حاجةً من حوائج الدّنيا هي لك رضًا إلّا قضيتها، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.