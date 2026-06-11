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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بتوقيت القاهرة.. مواعيد مباريات الجولة الأولى في مونديال 2026

كأس العالم
كأس العالم
عبدالله هشام

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم نحو ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، انتظارا لافتتاح منافسات بطولة كأس العالم 2026 بمباراة بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2026 اليوم الخميس 11 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بتنظيم مشترك بين المكسيك وأمريكا وكندا.

وتقام مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا، في افتتاح بطولة كأس العالم اليوم الخميس 11 يونيو 2026، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ونعرض لكم مواعيد مباريات الجولة الأولى في كأس العالم 2026

المكسيك ضد جنوب أفريقيا (المجموعة الأولى) يوم الخميس، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «أزتيكا».

كوريا الجنوبية ضد التشيك (المجموعة الأولى) يوم الجمعة، الساعة 5 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «أكرون».

كندا ضد البوسنة والهرسك (المجموعة الثانية) يوم الجمعة، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «بي إم أو فيلد».

الولايات المتحدة ضد باراجواي (المجموعة الرابعة) يوم السبت، الساعة 4 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «صوفي».

قطر ضد سويسرا (المجموعة الثانية) يوم السبت، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «ليفيز».

البرازيل ضد المغرب (المجموعة الثالثة) يوم الأحد، الساعة 1 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «ميتلايف».

هايتي ضد إسكتلندا (المجموعة الثالثة) يوم الأحد، الساعة 4 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «جيليت».

أستراليا ضد تركيا (المجموعة الرابعة) يوم الأحد، الساعة 7 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «بي سي بليس».

ألمانيا ضد كوراساو (المجموعة الخامسة) يوم الأحد، الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «إن آر جي».

هولندا ضد اليابان (المجموعة السادسة) يوم الأحد، الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «إيه تي آند تي».

كوت ديفوار ضد الإكوادور (المجموعة الخامسة) يوم الإثنين، الساعة 2 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «لينكولن فاينانشال فيلد».

السويد ضد تونس (المجموعة السادسة) يوم الإثنين، الساعة 5 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «بي بي في إيه».

إسبانيا ضد الرأس الأخضر (المجموعة الثامنة) يوم الإثنين، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «مرسيدس بنز».

بلجيكا ضد مصر (المجموعة السابعة) يوم الإثنين، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «لومن فيلد».

السعودية ضد أوروجواي (المجموعة الثامنة) يوم الثلاثاء، الساعة 1 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «هارد روك».

إيران ضد نيوزيلندا (المجموعة السابعة) يوم الثلاثاء، الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «صوفي».

فرنسا ضد السنغال (المجموعة التاسعة) يوم الثلاثاء، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «ميتلايف».

العراق ضد النرويج (المجموعة التاسعة) يوم الأربعاء 17 يونيو، الساعة 1 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «جيليت».

الأرجنتين ضد الجزائر (المجموعة العاشرة) يوم الأربعاء 17 يونيو، الساعة 4 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «أروهيد».

النمسا ضد الأردن (المجموعة العاشرة) يوم الأربعاء 17 يونيو، الساعة 7 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «ليفيز».

البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية (المجموعة الحادية عشر) يوم الأربعاء 17 يونيو، الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «إن آر جي».

إنجلترا ضد كرواتيا (المجموعة الثانية عشر) يوم الأربعاء 17 يونيو، الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «إيه تي آند تي».

غانا ضد بنما (المجموعة الثانية عشر) يوم الخميس 18 يونيو، الساعة 2 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «بي إم أو فيلد».

أوزبكستان ضد كولومبيا (المجموعة الحادية عشر) يوم الخميس 18 يونيو، الساعة 5 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «أزتيكا».

المكسيك جنوب إفريقيا المكسيك وجنوب إفريقيا كأس العالم 2026 كأس العالم

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