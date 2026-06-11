مرموش ودوكو يتصدران المشهد.. صدامات منتظرة بين نجوم الأندية في كأس العالم 2026

لا تقتصر الإثارة المنتظرة في كأس العالم 2026 على المنافسة التقليدية بين المنتخبات بل تمتد إلى مواجهات من نوع خاص تجمع بين لاعبين اعتادوا الدفاع عن القميص ذاته طوال الموسم قبل أن تضعهم البطولة وجها لوجه تحت رايات منتخباتهم الوطنية.

وتشهد النسخة المرتقبة من المونديال التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العديد من المواجهات الفردية المثيرة بين زملاء النادي الواحد، ما يضيف بعدا جديدا من التحدي والإثارة إلى مباريات دور المجموعات.

حكيمي في اختبار ماركينيوس

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والبرازيلي، حيث يصطدم أشرف حكيمي بزميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس.

وشكل اللاعبان أحد أبرز عناصر نجاح الفريق الباريسي خلال الموسم الماضي، لكنهما سيجدان نفسيهما هذه المرة على طرفي نقيض في مواجهة تحمل الكثير من الندية والطموحات.

فان دايك وإندو.. صداقة ليفربول تتوقف مؤقتاً

وفي واحدة من أبرز مواجهات الجولة الأولى يلتقي المنتخب الهولندي مع نظيره الياباني في مباراة تحمل مواجهة خاصة بين فيرجيل فان دايك وواتارو إندو.

ورغم أنهما يتشاركان غرفة الملابس داخل ليفربول فإن حسابات المنتخب ستفرض واقعاً مختلفاً داخل المستطيل الأخضر، حيث يسعى كل طرف لقيادة بلاده نحو بداية قوية.

أوديجارد وساليبا وجهاً لوجه

كما تشهد البطولة مواجهة أوروبية قوية تجمع بين النرويج وفرنسا حيث يلتقي مارتن أوديجارد بزميله في أرسنال ويليام ساليبا.

وبعد موسم حافل بالتعاون داخل صفوف الفريق اللندني، يتحول الثنائي إلى منافسين مباشرين في مباراة قد تكون حاسمة في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

مرموش ودوكو.. مواجهة منتظرة في الافتتاح المصري

وتحظى المباراة التي تجمع مصر وبلجيكا باهتمام عربي كبير، خاصة أنها ستشهد صداماً مباشراً بين عمر مرموش وزميله في مانشستر سيتي جيريمي دوكو.

ويمتلك اللاعبان قدرات هجومية مميزة، ما يجعل المواجهة الفردية بينهما واحدة من أبرز اللقطات المنتظرة في الجولة الأولى من البطولة.

يامال وأراوخو.. صراع برشلونة على المسرح العالمي

أما المواجهة الأخيرة فتجمع بين الإسباني لامين يامال ومدافع أوروجواي رونالد أراوخو، زميلي برشلونة.

وسيتحول التعاون المعتاد بين الثنائي داخل النادي الكتالوني إلى منافسة مباشرة عندما يلتقي المنتخبان في مواجهة قوية، يسعى خلالها كل لاعب إلى قيادة منتخب بلاده نحو تحقيق الفوز.

عندما تفرق المنتخبات بين رفاق النادي

وتؤكد هذه المواجهات أن كأس العالم لا يقتصر على التنافس بين المنتخبات فقط، بل يصنع أيضاً قصصاً إنسانية ورياضية فريدة، عندما يتحول زملاء الأمس إلى منافسين شرسين في أكبر حدث كروي على مستوى العالم، قبل أن يعودوا مجدداً إلى خندق واحد مع انطلاق الموسم الجديد.