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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد 16 عاما.. كأس العالم يعيد مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا في الافتتاح

منتخبا المكسيك وجنوب أفريقيا
منتخبا المكسيك وجنوب أفريقيا
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026 التي تجمع بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا، في مواجهة تحمل طابعا تاريخيا استثنائيا يعيد إلى الأذهان ذكريات افتتاح مونديال 2010.

وكان المنتخبان قد التقيا في المباراة الافتتاحية للنسخة التي استضافتها جنوب أفريقيا قبل 16 عامًا، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1 بعدما سجل سيفيوي تشابالالا هدف التقدم لأصحاب الأرض قبل أن ينجح رافائيل ماركيز في إدراك التعادل للمكسيك خلال الدقائق الأخيرة.

سابقة تاريخية في كأس العالم

وتحمل مواجهة اليوم أهمية استثنائية في تاريخ البطولة بعدما أصبحت أول مباراة افتتاحية تتكرر بين المنتخبين نفسيهما في تاريخ كأس العالم منذ اعتماد نظام المباراة الافتتاحية بشكل رسمي، لتدخل سجلات المونديال كحدث غير مسبوق.

ويمثل هذا التكرار محطة فريدة في تاريخ البطولة التي شهدت على مدار عقود طويلة مواجهات افتتاحية متنوعة دون أن يتكرر طرفا اللقاء الافتتاحي بالشكل ذاته.

أزتيكا يحتضن ضربة البداية

ويستضيف ملعب أزتيكا الشهير في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي المباراة المنتظرة وسط حضور جماهيري ضخم وأجواء احتفالية خاصة بانطلاق النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا.

وتأمل المكسيك في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انطلاقة مثالية في المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي كوريا الجنوبية والتشيك بينما يسعى منتخب جنوب أفريقيا إلى تكرار مفاجآت الماضي وتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره.

رقم قياسي جديد للمكسيك

كما تشهد المباراة تحقيق المنتخب المكسيكي رقما قياسيا جديدا، بعدما أصبح أكثر المنتخبات ظهورًا في المباريات الافتتاحية لكأس العالم برصيد 8 مباريات.

ويؤكد هذا الرقم المكانة التاريخية التي يتمتع بها المنتخب المكسيكي في البطولة، خاصة مع مشاركاته المتكررة واستضافته لعدد من نسخ المونديال عبر تاريخه.

بطولة كأس العالم لمكسيك وجنوب أفريقيا كأس العالم

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