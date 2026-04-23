بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد

موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي 2026 في مصر حديث المواطنين الفترة الراهنة، ويبحث الكثير عن التوقيت الصيفي لمعرفة مواقيت الصلاة على مدار اليوم، ويبدأ التوقيت الصيفي 2026 بدءًا من الخميس ليلاً أي الجمعة منتصف الليل فمجرد أن وصلت الساعة 12 ليلا ستصبح الساعة 1، بتقديم الساعة 60 دقيقة.

وأما معرفة مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 بإضافة ساعة على الموعد القديم، فى كافة مواقيت الصلاة بدايةً من ليلة الجمعة 24 ابريل، لذا يقدم لكم موقع صدى البلد مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي فى القاهرة والجيزة وباقي محافظات مصر.

موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي في القاهرة

صلاة الفجر 4:43 ص

موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي في الاسكندرية

الفجْر٤:٤٥ ص

موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي في الاقصر

الفجْر٤:٤٨ ص

موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي في الواحات

الفجْر٤:٥٦ ص

موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي في الإسماعيلية

الفجْر٤:٣٧ ص