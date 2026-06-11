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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ميناء دمياط يعزز دوره كمركز محوري لتجارة الترانزيت عبر خدمة الرورو

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
حسام الفقي

 يواصل ميناء دمياط تحقيق نجاحات متنامية في مجال خدمات الترانزيت والنقل متعدد الوسائط، من خلال تشغيل خدمة الترانزيت غير المباشر عبر خط الرورو المصري – الإيطالي، بما يعزز من مكانته كبوابة رئيسية للتجارة بين أوروبا ودول الخليج العربي والعراق.


استقبل الميناء مؤخرا دفعة جديدة من الوحدات تقدر بنحو 49 وحدة محملة بمواد غذائية ومنتجات ألبان وأغذية أطفال ومعدات وتجهيزات بإجمالي وزن بلغ حوالي 740 طن ، تمهيدا لإعادة توجيهها إلى عدد من دول الخليج تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان اضافة الى العراق .


ويستند نجاح هذه الخدمة إلى ما يتمتع به ميناء دمياط من موقع استراتيجي فريد على البحر المتوسط، وبنية تحتية حديثة ومتطورة، ومنظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والتشغيلية، إلى جانب قدرته على تقديم حلول نقل فعالة تدعم انسيابية حركة البضائع وتختصر زمن الرحلات بين الأسواق الأوروبية والعربية، بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية في إدارة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
 

وتقوم منظومة التشغيل على استقبال البضائع الواردة من ميناء تريستا الإيطالي عبر خط الرورو إلى ميناء دمياط، ثم نقلها عبر منظومة النقل الداخلي إلى ميناء سفاجا لإعادة شحنها إلى أسواق دول الخليج العربي والعراق، بما يوفر ممراً لوجستياً متكاملاً يربط القارة الأوروبية بالأسواق العربية من خلال الموانئ المصرية.
 

وقد حققت خدمة الترانزيت الغير مباشر والتى تم تدشينها بتاريخ 20 مارس 2026 بداية من الرحلة رقم (66) لخدمة خط الرورو المصري الايطالي الرابط بين مينائي دمياط وتريستا وحتى الرحلة رقم (77) التي وصلت لميناء دمياط مؤخرا مؤشرات تشغيلية متميزة، حيث تم تنفيذ 12 رحلة لخدمة 7 دول مستفيدة هي الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، وجمهورية العراق.
 

وبلغ إجمالي البضائع المتداولة عبر الخدمة خلال تلك الفترة 5275.577 طن منقولة على متن 323 وحدة، بما يعكس تنامي الاعتماد على ميناء دمياط كمركز لوجستي لإعادة توزيع البضائع وتقديم خدمات الترانزيت للأسواق الإقليمية.
 

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المستفيدة بإجمالي 2258.042 طن تمثل نحو 42.8% من إجمالي الأوزان المنقولة، وبعدد 143 وحدة، تلتها المملكة العربية السعودية بإجمالي 947.467 طن بنسبة 18% من إجمالي الأوزان وبعدد 60 وحدة، ثم دولة الكويت بإجمالي 858.619 طن بنسبة 16.3% وبعدد 50 وحدة، فيما توزعت باقي الكميات على دولة قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين وجمهورية العراق.
وتؤكد هذه المؤشرات نجاح ميناء دمياط في توظيف مقوماته التنافسية، وفي مقدمتها موقعه الاستراتيجي الفريد على البحر المتوسط، والبنية التحتية المتطورة، والخدمات اللوجستية المتكاملة، بما يعزز قدرته على دعم حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، ويسهم في ترسيخ مكانة ميناء دمياط كمحور لوجستي متكامل ومركز محوري لتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي. See less

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