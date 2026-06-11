تأكيدا لـ صدى البلد.. محافظ جنوب سيناء يعين 30 قيادة محلية لتحسين الخدمات



كما توقع وانفرد موقع " صدي البلد" الإخباري.. .. أجرى محافظ جنوب سيناء حركة تغييرات موسعة لـ30 قيادة محلية لضخ دماء جديدة بالجهاز التنفيذي ودعم التنمية وتحسين الخدمات

أصدر اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، حركة تغييرات موسعة شملت 30 قيادة محلية بالمحافظة، ما بين رؤساء مدن ونواب رؤساء مدن وسكرتيري مدن ورؤساء قرى، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء التنفيذي، وتبادل الخبرات، والدفع بقيادات جديدة قادرة على تحقيق معدلات أعلى من الإنجاز خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المحافظ أن الحركة تأتي في إطار إعادة تنظيم العمل التنفيذي وتنشيط آليات المتابعة الميدانية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن المحافظة.

وأوضح أن جنوب سيناء تشهد مرحلة تنموية متسارعة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يتطلب الاستفادة من الخبرات المتراكمة، وطرح أفكار جديدة وحلول مبتكرة خارج الصندوق، مع تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن الحركة تضمنت إجراء عمليات تدوير بين عدد من القيادات المحلية، إلى جانب تصعيد عناصر جديدة تمتلك الكفاءة والخبرة اللازمة لتطوير منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، بما يتواكب مع حجم المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها المحافظة.

حركة رؤساء المدن

عبد الرحمن محمد بهاء الدين رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة رأس سدر.

عماد فكري عبد الله عوض رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة أبو زنيمة.

حسني محمد راشد صبيح رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو رديس.

سامح المتولي عطية رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة شرم الشيخ.

عماد فاروق محمد عطية رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة دهب.

نادر أحمد عبد الحميد علام رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة نويبع.

وائل فؤاد حلمي عبد العال رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة طابا.

حركة نواب رؤساء المدن

أحمد علي أحمد العايدي نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء.

أحمد خميس محمد علي نائبًا أول لرئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر.

سامح حمدي محمد زغلول نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو زنيمة.

محمد حمزة محمد الشوبري نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو رديس.

محمد عطية أحمد كيرة نائبًا أول لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شرم الشيخ.

إسماعيل أحمد عباس الصعيدي نائبًا ثانيًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شرم الشيخ.

هشام حامد إبراهيم منصور نائبًا أول لرئيس الوحدة المحلية لمدينة دهب.

علي عبد العزيز علي بدر نائبًا ثانيًا لرئيس الوحدة المحلية لمدينة دهب.

وأهاب محافظ جنوب سيناء بجميع العاملين بالجهاز التنفيذي بالمحافظة بضرورة التعاون الكامل مع القيادات الجديدة، والعمل بروح الفريق الواحد، وتكثيف الجهود الميدانية لخدمة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية.

كما شدد على أهمية المتابعة اليومية للأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف مدن المحافظة.