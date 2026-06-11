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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل ساعات من انطلاق المونديال.. عائلات المفقودين قسرا تنظم مسيرة ووقفة بالشموع

المكسيك
المكسيك
ياسمين تيسير

قبل ساعاتٍ من انطلاق كأس العالم 2026، نظّمت عائلات المفقودين قسرًا، إلى جانب مجموعات البحث عن المفقودين، مسيرةً ووقفةً بالشموع بالقرب من ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، للمطالبة بعدم تهميش قضية آلاف المفقودين، حتى في ظلّ انشغال العالم بالحدث الرياضي الأبرز عالميًا.

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم مساء اليوم الخميس إلى متابعة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا.

وتشهد نسخة عام 2026 حدثًا استثنائيًا حيث يشارك للمرة الأولى 48 منتخبًا، كما تستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

المكسيك كاس العالم جنوب افريقيا

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