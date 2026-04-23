مواقيت الصلاة في مصر بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026

مواقيت الصلاة بعد تقديم الساعة.. مع بداية اليوم الخميس، بدأ قطاع عريض من المسلمين في كافة ربوع مصر بالبحث المكثف والترقب لمعرفة مواقيت الصلاة الجديدة، وذلك بالتزامن مع قرب تغيير الساعة وإعلان بدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026.

وينبع هذا الاهتمام البالغ من الحرص الشديد على إقامة الصلاة في أوقاتها المحددة شرعًا، والالتزام بما أمرنا الله عز وجل به في محكم تنزيله حين قال: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا».

فالحفاظ على ركن الإسلام الثاني يتطلب دقة تامة في معرفة المواعيد، خاصة عند حدوث تغيير في التوقيت الرسمي للدولة بتقديم الساعة ستين دقيقة كاملة عند حلول منتصف الليل.



مواقيت الصلاة في التوقيت الصيفي

يتم الليلة، ومع تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا، تقديم الوقت بمقدار ساعة واحدة، ليصبح غدًا الجمعة، الرابع والعشرين من أبريل لعام 2026، هو اليوم الأول الذي تُؤدى فيه الصلوات الخمس وفقًا للنظام الصيفي.

وهذا التعديل الزمني يستوجب من كل مسلم إعادة ضبط ساعته الذهنية والعملية لتتوافق مع النداء الإلهي في أوقاته الجديدة، لضمان صحة العبادة وعدم فوات وقتها، حيث سيستمر هذا التوقيت في تنظيم مواعيد أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى نهاية شهر أكتوبر القادم.

مواقيت الصلاة في القاهرة والإسكندرية طبقًا للتوقيت الجديد



نستعرض فيما يلي المواعيد الدقيقة للصلاة بعد تقديم الساعة، لتمكين المصلين من ترتيب جدولهم اليومي وضمان التواجد في المساجد قبل رفع الأذان:

أولًا: محافظة القاهرة

صلاة الفجر: يرفع الأذان في تمام الساعة 4:46 صباحًا.

صلاة الظهر: يحين موعدها عند الساعة 12:53 ظهرًا.

صلاة العصر: تقام في تمام الساعة 4:29 مساءً.

صلاة المغرب: يؤذن لها عند الساعة 7:28 مساءً.

صلاة العشاء: تؤدى في تمام الساعة 8:51 مساءً.

ثانيًا: محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر: يبدأ وقتها عند الساعة 4:48 صباحًا.

صلاة الظهر: يرفع الأذان في تمام الساعة 12:58 ظهرًا.

صلاة العصر: يحين الموعد عند الساعة 4:36 مساءً.

صلاة المغرب: يؤذن لها عند الساعة 7:35 مساءً.

صلاة العشاء: تقام الصلاة عند الساعة 8:59 مساءً.

مواقيت الصلاة في لمحافظات بعد التوقيت الصيفي

الالتزام بالمواقيت هو جوهر العبادة، ولذلك يجب على المقيمين في المحافظات الأخرى مثل المنصورة، أسيوط، قنا، أسوان، وشرم الشيخ، الانتباه إلى أن مواقيت الصلاة ستشهد ذات الإزاحة الزمنية (ساعة كاملة) مع مراعاة فروق التوقيت المحلي الطفيفة بين كل مدينة وأخرى.

ويجب التأكيد على أن صلاة الجمعة غدًا ستكون أولى الشعائر الكبرى التي تُقام تحت راية التوقيت الصيفي، مما يستوجب الحيطة والحذر والتبكير إلى المساجد لتجنب التأخير الناجم عن تغيير الساعة الذي تم ليلة الجمعة.

