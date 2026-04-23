ثورة تصحيح في الأهلي.. حقيقة اقتراب جوزيه جوميز وموعد رحيل توروب
وزير التخطيط يبحث مع وفد وزارة الخزانة الفرنسية توفير آليات تمويل مبتكرة
زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب دولة عربية
الحالة حرجة.. مصطفى كامل يرد على شائعات وفاة هاني شاكر
تحرك برلماني بشأن وقف نزيف الأراضى الزراعية بسبب البناء المخالف والعشوائي
فتحي سند: الأهلي غير قادر حالياً على استغلال تعثر المنافسين
تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري
ارتفاع طفيف في الحرارة وشبورة صباحية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم في مصر
مصر وبيلاروسيا تبحثان توسيع التعاون لتوطين الصناعات الثقيلة
أسعار النفط تواصل الارتفاع وتداول خام برنت فوق 103 دولارات للبرميل
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في قمة الدوري .. والقنوات الناقلة
مزحة زفاف تتحوّل لقضية.. اتهامات إلى سائحة بإتلاف معلم تاريخي في إيطاليا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مواقيت الصلاة في مصر بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026

مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي
مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي
عبد الرحمن محمد

مواقيت الصلاة بعد تقديم الساعة.. مع بداية اليوم الخميس، بدأ قطاع عريض من المسلمين في كافة ربوع مصر بالبحث المكثف والترقب لمعرفة مواقيت الصلاة الجديدة، وذلك بالتزامن مع قرب تغيير الساعة وإعلان بدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026. 

وينبع هذا الاهتمام البالغ من الحرص الشديد على إقامة الصلاة في أوقاتها المحددة شرعًا، والالتزام بما أمرنا الله عز وجل به في محكم تنزيله حين قال: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا».

 فالحفاظ على ركن الإسلام الثاني يتطلب دقة تامة في معرفة المواعيد، خاصة عند حدوث تغيير في التوقيت الرسمي للدولة بتقديم الساعة ستين دقيقة كاملة عند حلول منتصف الليل.


مواقيت الصلاة في التوقيت الصيفي 
يتم الليلة، ومع تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا، تقديم الوقت بمقدار ساعة واحدة، ليصبح غدًا الجمعة، الرابع والعشرين من أبريل لعام 2026، هو اليوم الأول الذي تُؤدى فيه الصلوات الخمس وفقًا للنظام الصيفي.

 وهذا التعديل الزمني يستوجب من كل مسلم إعادة ضبط ساعته الذهنية والعملية لتتوافق مع النداء الإلهي في أوقاته الجديدة، لضمان صحة العبادة وعدم فوات وقتها، حيث سيستمر هذا التوقيت في تنظيم مواعيد أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى نهاية شهر أكتوبر القادم. 

 مواقيت الصلاة في القاهرة والإسكندرية طبقًا للتوقيت الجديد


نستعرض فيما يلي المواعيد الدقيقة للصلاة بعد تقديم الساعة، لتمكين المصلين من ترتيب جدولهم اليومي وضمان التواجد في المساجد قبل رفع الأذان:
أولًا: محافظة القاهرة
 صلاة الفجر: يرفع الأذان في تمام الساعة 4:46 صباحًا.
 صلاة الظهر: يحين موعدها عند الساعة 12:53 ظهرًا.
 صلاة العصر: تقام في تمام الساعة 4:29 مساءً.
 صلاة المغرب: يؤذن لها عند الساعة 7:28 مساءً.
 صلاة العشاء: تؤدى في تمام الساعة 8:51 مساءً.
ثانيًا: محافظة الإسكندرية
 صلاة الفجر: يبدأ وقتها عند الساعة 4:48 صباحًا.
 صلاة الظهر: يرفع الأذان في تمام الساعة 12:58 ظهرًا.
 صلاة العصر: يحين الموعد عند الساعة 4:36 مساءً.
صلاة المغرب: يؤذن لها عند الساعة 7:35 مساءً.
 صلاة العشاء: تقام الصلاة عند الساعة 8:59 مساءً.
 مواقيت الصلاة في لمحافظات بعد التوقيت الصيفي 
 الالتزام بالمواقيت هو جوهر العبادة، ولذلك يجب على المقيمين في المحافظات الأخرى مثل المنصورة، أسيوط، قنا، أسوان، وشرم الشيخ، الانتباه إلى أن مواقيت الصلاة ستشهد ذات الإزاحة الزمنية (ساعة كاملة) مع مراعاة فروق التوقيت المحلي الطفيفة بين كل مدينة وأخرى.

 ويجب التأكيد على أن صلاة الجمعة غدًا ستكون أولى الشعائر الكبرى التي تُقام تحت راية التوقيت الصيفي، مما يستوجب الحيطة والحذر والتبكير إلى المساجد لتجنب التأخير الناجم عن تغيير الساعة الذي تم ليلة الجمعة.
 

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

إبراهيم عادل

ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

صورة أرشيفية

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. تقديم الساعة رسميًا في هذا التوقيت

جانب من اللقاء

الإحصاء والأكاديمية العربية .. شراكة معلوماتية لدعم متخذي القرار وتطوير الكوادر البشرية

جانب من الاجتماع

الرقابة على الصادرات والواردات تطلق حزمة تيسيرات جديدة لتقليص زمن الإفراج الجمركي

البنك المركزي

تعليمات جديدة للبنوك للالتزام بتعليمات الرقابة المالية في عمليات تمويل شراء الأوراق المالية بالهامش.. مستندات

زوجة كريم فهمي تتألق بإطلالة ملفتة.. ما سر جمالها؟

بـ 117 ألف.. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقته فى إسبانيا

ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع أمريكا

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

