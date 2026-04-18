مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-4-2026 بالقاهرة ومدن ومحافظات مصر

يبحث المسلمون في القاهرة والمحافظات عن مواقيت الصلاة، حرصًا منهم على أداء الفريضة في أوقاتها الصحيحة، حيث أعلنتِ الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت (غُرة ذي القعدة 1447هـ - 18 أبريل 2026م)، في القاهرة وعدد من المحافظات، والتي تشمل صلوات: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، مع مراعاة فروق التوقيت بين المدن المختلفة.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

- صلاة الفجر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 3:54 صباحًا.

- صلاة الظهر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 11:54 صباحًا.

- صلاة العصر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 3:30 عصرًا.

- صلاة المغرب اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 6:24 مساءً.

- صلاة العشاء اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 7:45 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

- تقام صلاة الفجر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 3:56 صباحًا.

- تقام صلاة الظهر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 11:59 صباحًا.

- تقام صلاة العصر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 3:36 عصرًا.

- تقام صلاة المغرب بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:31 مساءً.

- تقام صلاة العشاء بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 7:53 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

- تقام صلاة الفجر بمدينة المنصورة في تمام الساعة 3:51 صباحًا.

- تقام صلاة الظهر بمدينة المنصورة في تمام الساعة 11:54 صباحًا.

- تقام صلاة العصر بمدينة المنصورة في تمام الساعة 3:30 عصرًا.

- تقام صلاة المغرب بمدينة المنصورة في تمام الساعة 6:25 مساءً.

- تقام صلاة العشاء بمدينة المنصورة في تمام الساعة 7:47 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة كفر الشيخ

- صلاة الفجر بمحافظة كفر الشيخ في تمام الساعة 3:53 صباحًا.

- صلاة الظهر بمحافظة كفر الشيخ في تمام الساعة 11:56 صباحًا.

- صلاة العصر بمحافظة كفر الشيخ في تمام الساعة 3:32 عصرًا.

- صلاة المغرب بمحافظة كفر الشيخ في تمام الساعة 6:27 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة كفر الشيخ في تمام الساعة 7:49 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

- صلاة الفجر بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 4:00 صباحًا.

- صلاة الظهر بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 11:55 صباحًا.

- صلاة العصر بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 3:27 عصرًا.

- صلاة المغرب بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 6:21 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 7:40 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا

- صلاة الفجر بمحافظة قنا في تمام الساعة 3:56 صباحًا.

- صلاة الظهر بمحافظة قنا في تمام الساعة 11:49 صباحًا.

- صلاة العصر بمحافظة قنا في تمام الساعة 3:19 عصرًا.

- صلاة المغرب بمحافظة قنا في تمام الساعة 6:14 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة قنا في تمام الساعة 7:32 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

- صلاة الفجر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 3:59 صباحًا.

- صلاة الظهر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 11:48 صباحًا.

- صلاة العصر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 3:15 عصرًا.

- صلاة المغرب بمحافظة أسوان في تمام الساعة 6:11 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة أسوان في تمام الساعة 7:27 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

- صلاة الفجر بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 3:46 صباحًا.

- صلاة الظهر بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 11:42 صباحًا.

- صلاة العصر بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 3:15 عصرًا.

- صلاة المغرب بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 6:10 مساءً.

- صلاة العشاء بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 7:29 مساءً.