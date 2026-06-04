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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| استعدادات لامتحانات الشهادةالثانوية الأزهرية.. وضبط لخطوط سير سيارات السيرفيس

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق : 3/6/2026 أحداث متنوعة.

فقد استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لقطاع المرافق .


خطة عاجلة لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي في أسوان وتحسين كفاءة التشغيل

عقد الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية برؤساء لجان الشهادة الثانوية ومساعديهم لمناقشة الإستعدادات النهائية الخاصة بإمتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.


اجتماع لرئيس منطقة أسوان لمناقشة استعدادات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جهود توريد القمح المحلى داخل الصوامع والشون والبناكر على مستوى المحافظة خلال موسم الحصاد الحالى 2026، حيث بلغت الكميات الموردة حتى الآن 142 ألفا و89 طنا منذ بدء أعمال الحصاد فى منتصف أبريل الماضى.


فى أسوان.. توريد 142 ألفا و89 طن قمح داخل الصوامع والشون والبناكر حتى الآن

جهود متنوعة

واصلت مديرية التموين بأسوان جهودها المكثفة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والأسواق والمجمعات الإستهلاكية، بهدف ضبط جودة الخبز المنتج، ومتابعة حركة الأسعار، ومحاسبة المخالفين.

ضبط وتحرير 102 محضر تموينى في أسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج الجهود المكثفة التى نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس رفعت إسماعيل على مدار 10 أيام متواصلة خلال الفترة من 15 إلى 25 مايو الماضى.

أسوان.. تطهير شبكات الصرف الصحي وتحسين كفاءة التشغيل بطول 12 كم

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، توجيهاته لإدارة المواقف بتوقيع غرامات مالية على 96 سيارة أجرة "سيرفيس" بإجمالى 20 ألف جنيه لكل سيارة ، وذلك بعد ضبطها تعمل خارج خطوط السير المقررة لها.

محافظ أسوان يوجه بتوقيع غرامات على 96 سيارة سيرفيس مخالفة لخطوط السير

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، فى إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية، ومتابعة القضايا الجماهيرية والمشروعات التنموية والخدمية التى تمس حياة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.


محافظ أسوان يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمتابعة المطالب الجماهيرية

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج الجهود التى تنفذها الأجهزة التنفيذية ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتى إنطلقت فى 30 مايو الماضى بمختلف مراكز ومدن المحافظة.


إزالة 82 حالة تعدِ على أراضي الدولة في أسوان

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، لقاءه الجماهيري الأسبوعي، بحضور محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسندس حامد مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وذلك لمناقشة الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.


خلال لقائه بالمواطنين.. محافظ أسوان يصدر توجيهات بدعم الأسر الأولى بالرعاية

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، اليوم إجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة التنفيذية والمنظومة الأمنية، بما يسهم في تحقيق الانضباط العام والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بالمحافظة.


محافظ أسوان ومدير الأمن يعقدان اجتماعًا موسعًا لمواجهة الإشغالات والبناء المخالف

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