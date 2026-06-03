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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال لقائه بالمواطنين.. محافظ أسوان يصدر توجيهات بدعم الأسر الأولى بالرعاية

لقاء المواطنين
لقاء المواطنين
محمد عبد الفتاح

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، لقاءه الجماهيري الأسبوعي، بحضور محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسندس حامد مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وذلك لمناقشة الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

دعم ورعاية لذوى الإعاقة

وأكد محافظ أسوان خلال اللقاء على أنه يوجد إهتمام خاص بذوى الإعاقة والإحتياجات الخاصة حيث تم تخصيص أولوية لهم فى عرض مطالبهم ومناقشة مشكلاتهم بشكل مباشر ، تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تعزيز الحماية الإجتماعية وتحقيق الدمج الكامل لهذه الفئات فى المجتمع ، وتوفير مختلف أوجه الرعاية والدعم اللازمة لهم.

استجابة سريعة للحالات الإنسانية

ووجه المهندس عمرو لاشين مديرية التضامن الإجتماعى بسرعة دراسة عدد من الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مساعدات مالية عاجلة من خلال مؤسسة التكافل، بما يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عنهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية.

توفير فرص عمل وتحقيق الإستقرار المعيشي

وفى إطار دعم الشباب وتوفير مصادر دخل مستقرة للأسر ، كلف المحافظ مديرية العمل بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل مناسبة لعدد من الشباب لتحقيق الإستقرار المعيشى لهم .

تيسيرات للفئات الأكثر إحتياجا

كما وجه المهندس عمرو لاشين بقيام رئيس مركز ومدينة أسوان بدراسة توفير بايكات داخل السويقات لعدد من الحالات الإنسانية، مراعاة لظروفهم الصحية والإجتماعية بما يساهم فى تيسير حركة تنقلهم ومساعدتهم على ممارسة أنشطتهم اليومية وتحسين مستوى دخلهم.

متابعة مستمرة لتنفيذ التوجيهات

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ التوجيهات الصادرة خلال اللقاء الجماهيرى، والتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية لضمان سرعة الاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين، وتحقيق أقصى استفادة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية التى تقدمها الدولة.

يجسد اللقاء الجماهيرى الأسبوعى لمحافظ أسوان نهج عملى يعكس إهتمام المحافظة بالإستماع المباشر للمواطنين والتفاعل مع إحتياجاتهم ، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من خلال إتخاذ قرارات فورية وتوفير الدعم اللازم بما يسهم فى تحسين جودة الحياة وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية وتحقيق حياة كريمة لأبناء المحافظة. 

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