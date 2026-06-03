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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتوقيع غرامات على 96 سيارة سيرفيس مخالفة لخطوط السير

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، توجيهاته لإدارة المواقف بتوقيع غرامات مالية على 96 سيارة أجرة "سيرفيس" بإجمالى 20 ألف جنيه لكل سيارة ، وذلك بعد ضبطها تعمل خارج خطوط السير المقررة لها، فى إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على منظومة النقل الداخلى وضمان تقديم خدمة منتظمة للمواطنين .

وأكد محافظ أسوان ، أن المحافظة لن تتهاون فى مواجهة أى مخالفات تؤثر على انتظام حركة النقل الجماعى أو تتسبب فى معاناة المواطنين ، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بخطوط السير المعتمدة وعدم استغلال السيارات فى أنشطة أو مواقع خارج نطاق الترخيص.

العقوبات التصاعدية للمخالفين

وأوضح المهندس عمرو لاشين ، أنه سيتم تعميم وتفعيل قرار المحافظ الخاص بالعقوبات التصاعدية بحق السيارات المخالفة، حيث تبدأ العقوبة بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه فى المرة الأولى ، وترتفع إلى 40 ألف جنيه فى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية، فيما تصل العقوبة فى المرة الثالثة إلى إلغاء الترخيص وخط السير نهائياً، مع طرح الرخصة فى المزاد العلنى وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة.

جهود

وشدد المحافظ ، على إدارة المواقف بضرورة إتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية حال رصد أى سيارات سيرفيس تعمل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، بالمخالفة لخطوط السير المقررة لها، خاصة فى إتجاه مواقع محطات الطاقة الشمسية .

وكانت المتابعة الميدانية التى أجراها محافظ أسوان خلال الفترة الماضية قد كشفت عن تواجد عدد من سيارات السيرفيس أسفل كوبرى دراو بالطريق الصحراوى الغربى، حيث تبين قيامها بالعمل لصالح بعض المشروعات الخاصة خارج نطاق الترخيص المخصص لها.

وتعكس هذه الإجراءات حرص محافظة أسوان، على فرض الانضباط داخل منظومة النقل الجماعى، والتصدى للممارسات المخالفة التى تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، بما يضمن توفير وسائل نقل منتظمة وآمنة وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين ومتطلبات التنمية بالمحافظة.

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