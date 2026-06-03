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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط وتحرير 102 محضر تموينى في أسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

واصلت مديرية التموين بأسوان جهودها المكثفة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والأسواق والمجمعات الإستهلاكية، بهدف ضبط جودة الخبز المنتج، ومتابعة حركة الأسعار، ومحاسبة المخالفين، والتصدى لمحاولات الغش والإحتكار ومنع خلق سوق سوداء للسلع الغذائية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويأتى ذلك فى إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

وفى هذا الإطار، قامت مديرية التموين بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية، بتنفيذ حملات رقابية موسعة على مستوى وذلك للتأكد من الإلتزام بالقوانين والقرارات التموينية ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على حقوق المواطنين.

محاور الحملات التموينية
تكثيف المرور على المخابز البلدية للتأكد من الإلتزام بالأوزان والمواصفات المقررة للخبز.
متابعة الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع أى ممارسات إحتكارية.
إحكام الرقابة على تداول الدقيق البلدى المدعم ومنع تسريبه أو بيعه فى السوق السوداء.
التصدى للسلع غير الصالحة للإستهلاك والغش التجارى.
التأكد من توافر الإشتراطات الصحية والتراخيص القانونية للأنشطة المختلفة.

نتائج الحملات التموينية


أسفرت الحملات المكثفة التى تم تنفيذها على مستوى المحافظة عن تحرير 102 محضر مخالفة متنوعة فى مجالى الأسواق والمخابز.
فى مجال الأسواق تم تحرير 14 محضراً .
فى مجال المخابز تم تحرير 88 محضراً .

وتؤكد الحملات التموينية المستمرة بمحافظة أسوان على مواصلة الجهود الرقابية المكثفة لتحقيق الإنضباط بالأسواق والمخابز، وضمان جودة السلع والخبز المدعم، وحماية المواطنين من الممارسات المخالفة، مع التصدى بكل حزم لمحاولات الغش والإحتكار والتلاعب بالدعم التموينى.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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