اجتماع لرئيس منطقة أسوان لمناقشة استعدادات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

عقد الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية برؤساء لجان الشهادة الثانوية ومساعديهم لمناقشة الإستعدادات النهائية الخاصة بإمتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

أكد رئيس المنطقة فى الاجتماع ضرورة الإلتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، والعمل على توفير الجو المناسب للطلاب داخل اللجان، وتأمين مقار اللجان بالتعاون مع رجال الشرطة.

امتحانات

ووجه الدكتور سيد حسن بالتواصل مع غرفة عمليات المنطقة التى تعمل على مدار اليوم في حالة حدوث أي طارئ وتذليل كافة العقبات.

وتجدر الإشارة إلى أن إمتحانات الشهادة الثانوية للقسم العلمى تنطلق السبت المقبل الموافق 6 /6 / 2026 ، وللقسم الأدبى يوم الأحد الموافق 7 / 6 / 2026 .