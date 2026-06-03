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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في أسوان.. توريد 142 ألفا و89 طنا داخل الصوامع والشون والبناكر حتى الآن

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود توريد القمح المحلى داخل الصوامع والشون والبناكر على مستوى المحافظة خلال موسم الحصاد الحالى 2026، حيث بلغت الكميات الموردة حتى الآن 142 ألف و89 طن منذ بدء أعمال الحصاد فى منتصف أبريل الماضى .

فى ظل الإهتمام الذى توليه الدولة المصرية داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز الأمن الغذائى وتحقيق أعلى معدلات توريد لمحصول القمح .

وأكد المحافظ أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تواصل تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي للمزارعين، مع تكثيف جهود التوعية لتعريفهم بالمزايا والحوافز المقررة لتشجيعهم على توريد كامل إنتاجهم من محصول القمح، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي للدولة.

وفى هذا الإطار، تواصل المواقع التخزينية المختلفة بالمحافظة إستقبال الكميات الموردة من القمح لتحقيق المستهدف الطموح للموسم الحالى ، والبالغ 600 ألف طن من "الذهب الأصفر"، خاصة بعد زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح إلى 421 ألف فدان .

محاور منظومة التوريد


توفير جميع التيسيرات اللازمة أمام المزارعين أثناء عمليات التوريد.
المتابعة المستمرة لأعمال الاستلام داخل الصوامع والشون والبناكر.
ضمان سرعة إنهاء الإجراءات وصرف المستحقات للموردين.
تحقيق المستهدف من الكميات الموردة لدعم المخزون الاستراتيجي للدولة.
التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لإنجاح موسم التوريد.

نتائج أعمال التوريد
إجمالي الكميات الموردة حتى الآن بلغ 142 ألفاً و89 طناً.
إستمرار استقبال القمح بالمواقع التخزينية المختلفة على مستوى المحافظة.
إكتمال السعة التخزينية بصومعة الراجحي بتوشكى بإجمالي 30 ألفاً و81 طناً.
إكتمال السعة التخزينية بصومعة إدفو بإجمالي 30 ألفاً و322 طناً.
توريد 5530 طناً بصومعة أسوان من إجمالي سعتها البالغة 6 آلاف طن.
توريد 358 طناً بشونة مطحن كوم أمبو من إجمالي سعتها البالغة 1500 طن.
إستمرار التوريد ببنكر إدفو الذي تبلغ سعته 25 ألف طن.
توريد 44 ألفاً و568 طناً بصومعة المفالسة من إجمالي سعتها البالغة 60 ألف طن.
توريد 4463 طناً ببنكر المفالسة من إجمالي سعته البالغة 10 آلاف طن.

وأوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، يتم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة وتكثيف المتابعة الميدانية لإنجاح منظومة توريد القمح واستقبال الكميات الموردة من المزارعين بكفاءة وانتظام.

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