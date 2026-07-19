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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أتلتيكو مدريد يحقق رقما تاريخيا قبل نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين

كأس العالم
كأس العالم
محمد سمير

يسجل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني حضورًا استثنائيًا في نهائي كأس العالم 2026، بعدما أصبح أكثر الأندية تمثيلًا باللاعبين في المباراة النهائية للمونديال منذ نسخة 1934، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين إسبانيا والأرجنتين، مساء الأحد، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

ويضم نهائي البطولة 10 لاعبين من أتلتيكو مدريد، في رقم تاريخي يعكس الحضور الكبير للنادي الإسباني على الساحة الدولية، حيث يمثل أربعة لاعبين منتخب إسبانيا، هم ماركوس يورينتي، وأليكس باينا، ومارك بوبيل، وأليخاندرو جريمالدو، فيما يرتدي قميص منتخب الأرجنتين ستة لاعبين، هم خوان موسو، وناهويل مولينا، وجوليان ألفاريز، وجوليانو سيميوني، وتياجو ألمادا، ونيكو جونزاليس.

وبهذا الرقم، ينفرد أتلتيكو مدريد بأكبر عدد من اللاعبين المنتمين إلى نادٍ واحد في نهائي كأس العالم منذ مونديال 1934، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الأندية المساهمة في صناعة نجوم المنتخبات الكبرى.

ويواصل النادي الإسباني حضوره اللافت في نهائيات كأس العالم، بعدما مثله أربعة لاعبين في نهائي نسخة 2018 بين فرنسا وكرواتيا، وهم أنطوان جريزمان، ولوكاس هيرنانديز، وتوماس ليمار، وشيمي فرساليكو، كما تكرر المشهد في نهائي مونديال 2022، بمشاركة أنطوان جريزمان، وأنخيل كوريا، وناهويل مولينا، ورودريجو دي بول، الذي تُوج مع منتخب الأرجنتين باللقب.

وفي المقابل، يحضر برشلونة بقوة في نهائي مونديال 2026 من خلال عدد من لاعبيه مع المنتخب الإسباني، يتقدمهم لامين يامال، وبيدري، وجافي، وداني أولمو، وفيران توريس، إلى جانب إريك جارسيا، وباو كوبارسي، وخوان جارسيا.

ويعد برشلونة من أكثر الأندية تمثيلًا للاعبين في كأس العالم 2026 بإجمالي 16 لاعبًا، متساويًا مع أرسنال وباريس سان جيرمان، بينما يتصدر مانشستر سيتي القائمة بـ19 لاعبًا، يليه بايرن ميونيخ بـ17 لاعبًا.

ومع اقتراب إسدال الستار على البطولة، يواصل أتلتيكو مدريد كتابة اسمه في سجلات كأس العالم، بعدما حقق رقمًا تاريخيًا يعكس حجم مساهمة لاعبيه في أكبر حدث كروي على مستوى المنتخبات.
 

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