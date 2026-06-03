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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمتابعة المطالب الجماهيرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، فى إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية، ومتابعة القضايا الجماهيرية والمشروعات التنموية والخدمية التى تمس حياة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور النائب جابر أبو خليل، والنائب هلال الدندراوى، والنائب اللواء على أبا زيد، والنائب مدحت الركابى، والنائب محمد أبو الخير، والنائب أحمد سعد درويش، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

دعم برلمانى للجهود التنفيذية

وأكد أعضاء الهيئة البرلمانية خلال اللقاء استمرار دعمهم الكامل لكافة الجهود التنفيذية التى تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق الاستجابة السريعة لمطالب الشارع الأسوانى، والمساهمة فى إزالة أى معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية .

وأشار النواب إلى أهمية إستمرار التنسيق والتشاور المشترك بما يحقق التكامل فى الأداء ويعزز من قدرة الأجهزة المختلفة على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم فى مختلف القطاعات.

تعزيز التواصل وتحقيق التنمية المستدامة

أكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تحرص على تكثيف قنوات التواصل وعقد اللقاءات الدورية مع ممثلى المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تعزيز المشاركة المجتمعية وسرعة التعامل مع المشكلات والشكاوى الجماهيرية ووضع الحلول العملية والعاجلة لها.

وأوضح المحافظ أن أسوان تواصل تنفيذ خططها التنموية وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم المشروعات الخدمية والاستثمارية، فى إطار رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بمختلف أنحاء المحافظة.

مناقشة المطالب الجماهيرية

وشهد اللقاء إستعراض عدد من المطالب والإحتياجات الجماهيرية فى قطاعات المرافق والخدمات والتنمية المحلية، حيث تم الاتفاق على دراستها بشكل عاجل ووضع الحلول المناسبة لها وفقاً للإمكانات المتاحة، وبما يحقق الصالح العام ويلبى تطلعات أبناء المحافظة.

يعكس اللقاء حرص محافظ أسوان على ترسيخ مبدأ الشراكة والتعاون مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ باعتبارهم حلقة الوصل المباشرة مع المواطنين، بما يضمن سرعة الاستجابة للمطالب الجماهيرية ودعم جهود التنمية الشاملة فى إطار رؤية متكاملة تضع المواطن فى صدارة الأولويات وتسهم فى بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق مستقبل أفضل لأبناء زهرة الجنوب .

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