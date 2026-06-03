أسوان.. تطهير شبكات الصرف الصحي وتحسين كفاءة التشغيل بطول 12 كم

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج الجهود المكثفة التى نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس رفعت إسماعيل على مدار 10 أيام متواصلة خلال الفترة من 15 إلى 25 مايو الماضى ، والتى إستهدفت تطهير شبكات وخطوط الصرف الصحى وإزالة الرواسب والمخلفات المتراكمة بعدد من المناطق الحيوية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسوان أهمية الإستمرار فى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتطهير الوقائى للشبكات والخطوط الرئيسية، بما يساهم فى الحفاظ على كفاءتها التشغيلية ومنع حدوث أى انسدادات أو طفح، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعمال التطهير والصيانة

وشملت الجهود تنفيذ أعمال تطهير لشبكات وخطوط الصرف الصحى بأطوال قاربت 12 كيلومتراً، وبأقطار متنوعة تراوحت ما بين 12 بوصة و20 بوصة، مع رفع نحو 65 متر مكعب من الرواسب المتراكمة داخل غرف التفتيش وخطوط الشبكات.

جهود

كما نجحت فرق العمل فى إزالة كميات كبيرة من المخلفات والمواد الصلبة التى كانت تعوق حركة التدفق داخل الشبكات، بما ساهم فى تعزيز كفاءة منظومة الصرف الصحى وتحقيق السيولة المطلوبة فى التصريف.

إستمرار الجهود لتحسين الخدمات

ومن جانبه أوضح المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان أن فرق التشغيل والصيانة تواصل تنفيذ خطط التطهير الدورية بمختلف المناطق، وفق برامج زمنية محددة تستهدف الحفاظ على كفاءة الشبكات وتقليل الأعطال والتعامل الفورى مع أى ملاحظات أو شكاوى.

تعكس هذه الجهود حرص محافظة أسوان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى على رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، من خلال أعمال الصيانة والتطهير المستمرة التى تسهم فى ضمان استدامة التشغيل والحفاظ على البيئة والصحة العامة .