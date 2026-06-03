إزالة 82 حالة تعدِ على أراضي الدولة في أسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج الجهود التى تنفذها الأجهزة التنفيذية ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتى إنطلقت فى 30 مايو الماضى بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على حقوق الدولة واسترداد أراضيها والتصدي لكافة أشكال التعديات.

وأكد محافظ أسوان، على استمرار التعامل بكل حسم مع أي تعديات أو مخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بما يساهم في الحفاظ على مقدرات الدولة ومنع التعدي على الأراضي المستردة.

نتائج حملات الإزالة

وأسفرت جهود الأجهزة التنفيذية خلال المرحلة الثانية من الموجة عن إزالة 41 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 8589 م2 ، بالإضافة إلى إزالة 41 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة فدان و11 قيراط ، وذلك فى إطار خطة الدولة لإسترداد حقوقها وفرض سيادة القانون .

التنسيق الحكومى والأمنى

وتأتى هذه الجهود فى ظل المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبمتابعة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبالتنسيق مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة وسرعة وفاعلية.

تنوع حالات التعديات

وشملت الحالات التى تم التعامل معها تعديات على أراضى الدولة خارج منظومة التقنين ، وحالات تعدى تم تنفيذ إزالتها خارج المستهدف ، إلى جانب مخالفات تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية بما يعكس فاعلية منظومة الرصد والمتابعة فى إكتشاف المخالفات والتعامل الفورى معها.

أهداف الحملة

وتستهدف حملات الإزالة تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية ، فى مقدمتها الحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد الأراضى المتعدى عليها، وفرض هيبة القانون من خلال التنفيذ الفورى لقرارات الإزالة ، فضلاً عن مواجهة البناء العشوائى والتعديات على الأراضى الزراعية ، وتحقيق الإنضباط العمرانى، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية لضمان سرعة الإستجابة والتعامل مع أى مخالفات مستحدثة .

تواصل محافظة أسوان تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ29 وفق خطة متكاملة تستهدف الحفاظ على أراضى الدولة والتصدى للمخالفات بكافة أشكالها، فى إطار جهود الدولة لترسيخ سيادة القانون وتحقيق الانضباط العمرانى ودعم مسيرة التنمية المستدامة بالمحافظة.