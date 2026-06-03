قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمديد فترة التصوير الجوي وتعديل قانون الزراعة.. مطالب برلمانية جديدة لتوسيع مظلة تقنين الأوضاع
فضيحة جديدة تهز حكومة «نتنياهو» .. تقرير عبري يكشف دور ابنته «سارة» في اختيار أبرز المناصب العسكرية
انفراجة في أزمة ميت عقبة.. الزمالك والأوقاف يقتربان من اتفاق ينهي سنوات الخلاف
طقس مصر غدًا 4 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من حرارة مرتفعة وشبورة
قبل أيام من المونديال .. عرض مُجسّم كأس العالم في مدينة نيويورك
165 جنيها للجرام.. انخفاض جديد في أسعار الذهب ختام تعاملات اليوم
الشباب والرياضة: لم نمنع سفر الإعلاميين والصحفيين للمونديال.. وتحمل الوزارة لمصاريفهم لم يٌطرح
زيادة مصنعية الذهب 10%.. الشعبة تكشف الحقيقة وتوضح حجم الزيادة على المستهلكين
عقب رحيله.. أحمد مهيب يوجه رسالة لجماهير الأهلي| ماذا قال؟
منتخب مصر للناشئين يصل مطار القاهرة بعد برونزية أمم أفريقيا والتأهل للمونديال
استقبال رسمي لبعثة منتخب الناشئين بعد تحقيق برونزية أمم أفريقيا تحت 17
هل يرث الابن المفقود؟.. أمين الفتوى يوضح حكم نصيبه في التركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 82 حالة تعدِ على أراضي الدولة في أسوان

جهود ازالة التعديات
جهود ازالة التعديات
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج الجهود التى تنفذها الأجهزة التنفيذية ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتى إنطلقت فى 30 مايو الماضى بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على حقوق الدولة واسترداد أراضيها والتصدي لكافة أشكال التعديات. 

وأكد محافظ أسوان، على استمرار التعامل بكل حسم مع أي تعديات أو مخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بما يساهم في الحفاظ على مقدرات الدولة ومنع التعدي على الأراضي المستردة.

نتائج حملات الإزالة

وأسفرت جهود الأجهزة التنفيذية خلال المرحلة الثانية من الموجة عن إزالة 41 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 8589 م2 ، بالإضافة إلى إزالة 41 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة فدان و11 قيراط ، وذلك فى إطار خطة الدولة لإسترداد حقوقها وفرض سيادة القانون .

التنسيق الحكومى والأمنى

وتأتى هذه الجهود فى ظل المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبمتابعة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبالتنسيق مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة وسرعة وفاعلية.

تنوع حالات التعديات

وشملت الحالات التى تم التعامل معها تعديات على أراضى الدولة خارج منظومة التقنين ، وحالات تعدى تم تنفيذ إزالتها خارج المستهدف ، إلى جانب مخالفات تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية بما يعكس فاعلية منظومة الرصد والمتابعة فى إكتشاف المخالفات والتعامل الفورى معها.

أهداف الحملة

وتستهدف حملات الإزالة تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية ، فى مقدمتها الحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد الأراضى المتعدى عليها، وفرض هيبة القانون من خلال التنفيذ الفورى لقرارات الإزالة ، فضلاً عن مواجهة البناء العشوائى والتعديات على الأراضى الزراعية ، وتحقيق الإنضباط العمرانى، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية لضمان سرعة الإستجابة والتعامل مع أى مخالفات مستحدثة .

تواصل محافظة أسوان تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ29 وفق خطة متكاملة تستهدف الحفاظ على أراضى الدولة والتصدى للمخالفات بكافة أشكالها، فى إطار جهود الدولة لترسيخ سيادة القانون وتحقيق الانضباط العمرانى ودعم مسيرة التنمية المستدامة بالمحافظة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بطاقات تموينية

وقف بطاقات تموينية وإيقاف صرف الخبز لبعض المستفيدين.. ماذا يحدث؟

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

موعد زيادة المعاشات

التأمينات تعلن.. بدء تطبيق زيادة المعاشات رسميا في هذا الموعد

ترشيحاتنا

أروى جودة

أروى جودة عن زواجها من رجل أعمال إيطالي: متقدمليش عريس مصري

دول حوض النيل

متحدث الري: مصر حريصة على تعزيز شراكاتها التنموية مع دول حوض النيل

قانون الأسرة

مقدمة مشروع قانون الأسرة: مصلحة الطفل ليست محل تفاوض

بالصور

طريقة عمل صينية الكفتة بالجبن

طريقة عمل صينية الكفتة بالجبن
طريقة عمل صينية الكفتة بالجبن
طريقة عمل صينية الكفتة بالجبن

أشرف زكي ووفاء عامر.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة سهام جلال

وفاء عامر
وفاء عامر
وفاء عامر

لمرضى القولون التقرحي.. أطعمة يجب الابتعاد عنها

لمرضى القولون التقرحى.. اطعمة يجب الابتعاد عنها
لمرضى القولون التقرحى.. اطعمة يجب الابتعاد عنها
لمرضى القولون التقرحى.. اطعمة يجب الابتعاد عنها

منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل

منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل
منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل
منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل

فيديو

جــريــ.مة بسبب أضحية العيد

العثور على جثــ.ـتي زوجين داخل منزلهما بالزقازيق.. ماذا حدث

احمد سعد

بالكلمات.. أحمد سعد يختتم الألبوم الفرفوش بـ أوبا وورد

الشهيد عقيد رامي حسنين

حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو

احمد سعد

خبر عاجل وجوزها.. أحمد سعد يشعل الصيف بأغاني الألبوم الفرفوش |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد