محافظ أسوان ومدير الأمن يعقدان اجتماعًا موسعًا لمواجهة الإشغالات والبناء المخالف

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، اليوم إجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة التنفيذية والمنظومة الأمنية، بما يسهم في تحقيق الانضباط العام والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بالمحافظة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية ذات الأولوية، واستعراض آليات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، حيث تم الاتفاق على تكثيف الجهود لتحقيق الانضباط في الشارع الأسواني والتصدي لكافة أشكال المخالفات والتعديات.

ومن أبرز التوجيهات والقرارات التي تم التأكيد عليها:

تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والشارع العام.

مواجهة البناء غير القانوني والتعامل الفوري مع المخالفات.

تعزيز الانضباط المروري وتحسين السيولة المرورية بمختلف المراكز والمدن.

تكثيف الحملات على الدراجات النارية المخالفة ومركبات "التوك توك" غير الملتزمة بالقوانين والضوابط المنظمة.

دعم جهود شرطة

التموين في الرقابة على الأسواق والتصدي للاحتكار والممارسات التي تضر بالمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تفعيل آليات التنسيق والمتابعة المستمرة بين المحافظة ومديرية الأمن من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع موافاة المركز بنتائج الحملات الأمنية والتخصصية والمواقف الطارئة بشكل دوري، بما يحقق المتابعة اللحظية وسرعة اتخاذ القرار وتوحيد قواعد البيانات بين مختلف الجهات المعنية.