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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلن عن اتفاق بين إسرائيل ولبنان لوقف إطلاق النار

جنوب لبنان
جنوب لبنان
القسم الخارجي

أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان يقضي بوقف إطلاق النار وتجديد التهدئة على الجبهة اللبنانية، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد العسكري المستمر منذ أشهر بين إسرائيل و"حزب الله"، ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع تهدد الاستقرار الإقليمي.

وبحسب بيان مشترك نقلته وسائل إعلام دولية، فإن الاتفاق جاء عقب جولة مكثفة من المباحثات والوساطة الأمريكية، ويتضمن وقف الأعمال القتالية وإنشاء ترتيبات أمنية في جنوب لبنان، مع التأكيد على دور الدولة اللبنانية وقواتها المسلحة في بسط السيطرة على المناطق الحدودية. 

كما يرتبط تنفيذ الاتفاق بالتزام الأطراف المعنية بوقف الهجمات العسكرية وعدم اتخاذ خطوات من شأنها تقويض التهدئة.

وتقود الإدارة الأمريكية منذ أسابيع جهودًا دبلوماسية مكثفة لخفض التوتر بين الجانبين، حيث أجرى وزير الخارجية الأمريكي،  ماركو روبيو، اتصالات مع المسؤولين في إسرائيل ولبنان لدفع مسار المفاوضات نحو اتفاق أكثر استدامة. 

وكانت واشنطن قد طرحت في وقت سابق خطة تدريجية لخفض التصعيد تقوم على وقف الهجمات المتبادلة مقابل الامتناع عن توسيع العمليات العسكرية.

وأشارت تقارير دولية إلى أن بعض العمليات العسكرية وإطلاق الصواريخ استمرت بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية، ما يعكس هشاشة الوضع الميداني وصعوبة تثبيت وقف دائم لإطلاق النار.

ويأتي الاتفاق الجديد امتدادًا لمسار تفاوضي بدأ في أبريل الماضي، عندما تم التوصل إلى هدنة أولية برعاية أمريكية، قبل أن تُمدد لاحقًا عدة مرات بهدف توفير مساحة للحوار السياسي والأمني بين الجانبين. 

ويُنظر إلى الخطوة الحالية على أنها محاولة لإرساء ترتيبات أكثر استقرارًا على الحدود الجنوبية للبنان، بما يحد من احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق.

جنوب لبنان بيروت اسرائيل لبنان امريكا

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