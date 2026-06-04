الحضور 4 ساعات.. الرياض تطبق نظام العمل المرن في 50 جهة حكومية

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مبادرة جديدة للعمل المرن تستهدف تحسين بيئة العمل ورفع جودة الحياة للموظفين، من خلال إتاحة نظام حضور مرن يقتصر على أربع ساعات يوميًا داخل مقار العمل، مع استكمال بقية المهام وفق آليات العمل المعتمدة لدى الجهات المشاركة.

وتأتي المبادرة في إطار جهود المملكة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتطوير القطاع العام ورفع مستوى رضا الموظفين.

ووفقًا للمعلومات الواردة في الإنفوجراف الصادر عن صحيفة «اليوم السابع»، فإن المبادرة بدأت تطبيقها في ست مناطق عمل بمدينة الرياض، بما يتيح للموظفين الاستفادة من نظام حضور مرن لمدة أربع ساعات.

وتشمل المبادرة أكثر من 50 جهة حكومية، مع استثناء بعض القطاعات الحيوية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد الكامل، مثل القطاعين الصحي والتعليمي.

وتوضح المبادرة أن الجهات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية سيكون الحضور فيها بين الساعة 5:30 وحتى 9:30 صباحًا، بينما تكون ساعات الحضور للجهات الحكومية الخاضعة لنظام العمل بين الساعة 7:00 وحتى 11:00 صباحًا. ويهدف هذا التنظيم إلى منح الموظفين مرونة أكبر في إدارة أوقاتهم وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

وتنسجم هذه الخطوة مع التوجهات الحديثة التي تتبناها المملكة في مجال تطوير أنماط العمل، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعًا في تطبيق نماذج العمل المرن والعمل عن بُعد في عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

كما تستهدف المبادرة الإسهام في معالجة التحديات المرتبطة بالكثافة المرورية خلال ساعات الذروة داخل العاصمة الرياض، من خلال توزيع أوقات الحضور والانصراف على فترات مختلفة.

ومن المتوقع أن تخضع نتائج المبادرة للتقييم المستمر لقياس أثرها على كفاءة العمل الحكومي ومستوى رضا المستفيدين.

وتؤكد الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن المبادرة تأتي ضمن حزمة من البرامج والمشروعات الرامية إلى تحسين جودة الحياة في العاصمة، ودعم بيئة عمل أكثر مرونة واستدامة، بما يواكب التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة.