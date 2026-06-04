لاحتواء التصعيد.. ترامب يكشف عن التواصل مع حزب الله لأول مرة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أجرت تواصلاً مع حزب الله للمرة الأولى، في خطوة وصفها بأنها ساهمت في تهدئة التوترات على الساحة اللبنانية ومنع توسع المواجهة العسكرية في المنطقة.

وبحسب تصريحات ترامب، فإن الاتصالات جرت عبر وسطاء وأسفرت عن تفاهمات تتعلق بوقف الهجمات المتبادلة واحتواء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هذه الاتصالات تزامنت مع مشاورات أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مؤكداً أن الجهود الدبلوماسية ساعدت في تجنب عمليات عسكرية كانت قد تهدد بتوسيع نطاق الصراع ووصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وتُعد هذه التصريحات تطوراً لافتاً في مسار الأزمة، نظراً إلى أن الولايات المتحدة تصنف حزب الله منظمة إرهابية، ما يجعل أي تواصل بين الجانبين حدثاً غير مسبوق في طبيعة العلاقات السياسية والأمنية المرتبطة بالملف اللبناني.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية والإقليمية لتثبيت التهدئة ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها واشنطن بالتوازي مع المباحثات الجارية بشأن الأوضاع الأمنية في لبنان والمنطقة.