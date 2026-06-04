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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سنتكوم تنفي مزاعم إيران باستهداف مدمرة أمريكية في خليج عمان

القيادة المركزية الأمريكية
القيادة المركزية الأمريكية

نفت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) صحة التقارير التي تداولتها وسائل إعلام إيرانية بشأن استهداف مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عُمان، مؤكدة أن أياً من القطع البحرية الأمريكية لم تتعرض لأي إصابة أو أضرار جراء الهجوم المزعوم.

 يأتي هذا النفي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية المواجهات العسكرية المستمرة في الخليج ومحيطه.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB) قد أفادت بأن القوات الإيرانية استهدفت ما وصفته بـ"مركز قيادة" على متن سفينة عسكرية أمريكية في خليج عُمان، معتبرة العملية جزءاً من الرد الإيراني على التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

 إلا أن القيادة المركزية الأمريكية سارعت إلى نفي تلك المزاعم، مؤكدة أن السفن الأمريكية واصلت عملياتها دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.

ويأتي تبادل الروايات في سياق سلسلة من الحوادث البحرية والعسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة. 

وأعلنت واشنطن في أكثر من مناسبة اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية استهدفت قواتها أو مصالحها في الخليج، فيما تؤكد طهران أنها تنفذ عمليات دفاعية وردوداً على ما تصفه بـ"الاعتداءات الأمريكية".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد ذكرت في بيانات سابقة أن قواتها اعترضت هجمات إيرانية استهدفت مدمرات أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه خليج عُمان، مشيرة إلى أن جميع التهديدات تم التعامل معها بنجاح وأنه "لم تُصب أي أصول أمريكية". كما أكدت أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد لكنها تحتفظ بحق الدفاع عن قواتها ومصالحها في المنطقة.

كما أن أهمية خليج عُمان ومضيق هرمز، اللذين يعدان من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والتجارة العالمية، تجعل أي حادث أمني فيهما محل متابعة دولية واسعة بسبب تأثيراته المحتملة على الملاحة وأسواق النفط العالمية.

وفي ظل استمرار التوترات، تبقى الرواية الأمريكية الرسمية قائمة على عدم وقوع أي إصابة في القطع البحرية التابعة لها، بينما تواصل وسائل الإعلام الإيرانية التأكيد على نجاح عملياتها العسكرية. وحتى الآن لم تظهر أدلة مستقلة تؤكد صحة المزاعم الإيرانية بشأن إصابة المدمرة الأمريكية، ما يجعل الموقف الرسمي الأمريكي هو المصدر الأكثر وضوحاً بشأن الواقعة محل الجدل.

سنتكوم امريكا ترامب ايران اولا

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