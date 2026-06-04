موجز اخبار الوادي الجديد| المحافظه تنفذ المشروع القومي لرياضة الرواد.. وإضافة 226 بطاقة تموينية جديدة للمستحقين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

الوادي الجديد تنفذ المشروع القومي لرياضة الرواد



أعلنت محافظة الوادي الجديد عن استمرار فعاليات المشروع القومي لرياضة الرواد بالمحافظة، ضمن التدريبات الأسبوعية المخصصة للفئة العمرية من 40 عامًا فأكثر، والتي تُقام يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع على الملعب المفتوح المجاور للصالة المغطاة بمدينة الخارجة.

توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين كبار السن

وقال محمد فكري، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد، إن المشروع يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين كبار السن، والمساهمة في رفع معدلات اللياقة البدنية لديهم، والحفاظ على الصحة العامة، وزيادة النشاط والحيوية، بما يعزز من جودة الحياة ويؤكد أهمية الرياضة كأسلوب حياة.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ المشروع تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وذلك ضمن عدة برامج وأنشطة رياضية تُنفذ بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.

إضافة 226 بطاقة تموينية جديدة للمستحقين بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، الانتهاء من إجراءات إضافة 226 بطاقة تموينية جديدة للمواطنين المستحقين بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة التموين لتوسيع قاعدة المستفيدين من منظومة الدعم وتقديم الخدمات التموينية.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في تصريحات صحفيه أن المديرية تواصل تنفيذ توجيهات وزارة التموين بشأن تحديث قواعد بيانات المستفيدين من الدعم وإدراج الحالات المستحقة وفق الضوابط والمعايير المنظمة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.

إدارة الخارجة تتصدر القائمة بـ 94 بطاقة تموينية

وأوضحت وكيل وزارة التموين أن البطاقات التموينية الجديدة جرى توزيعها على مراكز المحافظة المختلفة، حيث تصدرت إدارة الخارجة التموينية القائمة بإضافة 94 بطاقة تموينية، تلتها إدارة الداخلة بإجمالي 90 بطاقة، ثم إدارة الفرافرة بعدد 17 بطاقة، وإدارة باريس بعدد 14 بطاقة، فيما بلغ عدد البطاقات المضافة بإدارة بلاط 11 بطاقة، ليصل الإجمالي إلى 226 بطاقة تموينية جديدة على مستوى المحافظة.

وأضافت الدكتورة سلوى مصطفى أن المديرية تتابع بصورة مستمرة أعمال المكاتب التموينية بمختلف المراكز، وتعمل على تيسير إجراءات استخراج البطاقات الجديدة وبدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي، إلى جانب تحديث بيانات المستفيدين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة استمرار التنسيق بين المديرية والجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز الطلبات المقدمة واستكمال الإجراءات الخاصة بالحالات المستحقة.

واختتمت وكيل وزارة التموين بالتأكيد على استمرار جهود المديرية في تطوير منظومة العمل التمويني والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز الوادي الجديد، بما يحقق رضا المواطنين ويعزز الاستفادة من منظومة الدعم.

الوادي الجديد تفتح باب الترشح لمبادرة الأب القدوة 2026

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، فتح باب الترشح لمبادرة "الأب القدوة 2026"، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، لتكريم النماذج المشرفة من الآباء الذين قدموا قصصًا ملهمة في العطاء والتربية وتحمل المسؤولية.

مواعيد التقديم وتسليم الملفات

وقال محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن آخر موعد لتلقي طلبات الترشح للمبادرة هو الاثنين 15 يونيو 2026، فيما جرى تحديد الثلاثاء 16 يونيو 2026 موعدًا نهائيًا لتسليم الملفات كاملة والمستندات المطلوبة.

وأوضح أن مبادرة الأب القدوة تستهدف تكريم عدة فئات، بينها الأب الطبيعي الذي نجح في تربية أبنائه والوصول بهم إلى مستويات علمية واجتماعية متميزة، والأب لابن من ذوي الهمم الذي بذل جهودًا استثنائية في الرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي، إلى جانب الأب لأبناء بديل ممن تولوا رعاية أحد الأبناء من دور الرعاية وأحسنوا تنشئته كأحد أبنائهم.

وأشار مدير مديرية التضامن الاجتماعي إلى أن شروط الترشح تتضمن أن تقدم قصة الأب نموذجًا ملهمًا للكفاح والعطاء وتحمل المسؤولية، وألا يقل عمر الأب عن 50 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل، مع اشتراط حصول جميع الأبناء على مؤهل عالٍ أو قيدهم بمراحل التعليم المختلفة.

وأضاف أن المبادرة تشترط ألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة، مع استثناء أبناء المحافظات الحدودية من هذا الشرط، ومن بينها محافظة الوادي الجديد.

وطالب العديسي الراغبين في الترشح بتقديم استمارة الترشيح مستوفاة البيانات، وقيد عائلي حديث، وصورة بطاقة الرقم القومي للأب، وصورة المؤهل الدراسي، وصور مؤهلات الأبناء، إلى جانب المستندات الخاصة بذوي الهمم أو الحالات المرضية إن وجدت.

وأكد أن الطلبات غير المستوفاة للبيانات أو المستندات المطلوبة ستُستبعد، ولن يُنظر إلى أي طلب يرد بعد المواعيد المحددة، مشيرًا إلى أن التقديم يكون مباشرة بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، على أن تتولى لجنة مختصة برئاسة مدير المديرية فحص الطلبات المقدمة.