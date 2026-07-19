«هجيبلكم رجالة من بكرة أنا المدير».. مصدر يوضح حقيقة فيديو طبيب مستشفى جهينة

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي تسجيل صوتي منسوب لأحد أطباء مستشفي جهينة بمحافظة سوهاج ، تضمن بعض العبارات والتهديدات لمسئولي المستشفي وقيادات منظومة الصحة بالمحافظة .

وخلال التسجيل الصوتي المنسوب لـ الدكتور «ج.أ» قال أنه سيتقدم ببلاغات ضد مسئولي المستشفي للأجهزة الرقابية ، مدعياً أنه سيتولي منصب مدير المستشفي وهو الأحق بها دون غيره ، مع بعض الإتهامات لعدد من الأشخاص .

حقيقة التسجيل الصوتي

وكشف مصدر مسئول بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج ، حقيقة التسجيل الصوتي ، موضحاً أن التسجيل يعود لتاريخ قديم منذ أكثر من شهرين ، وتم تداوله الآن علي بعض الصفحات ، مشيراً إلي أنه صدر قرار إعفاء للطبيب المذكور من مهامه كنائب لمدير مستشفي جهينة بتاريخ 11 يونيو 2026 .

وحصل موقع «صدي البلد » علي نص قرار الإعفاء المتضمن سبب القرار ، بعد تجاوز الطبيب المذكور في حق مديره والتلفظ بألفاظ غير لائقة علي جروب العلاقات العامة الخاص بالمستشفي.