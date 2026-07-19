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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«هجيبلكم رجالة من بكرة أنا المدير».. مصدر يوضح حقيقة فيديو طبيب مستشفى جهينة

وكيل صحة سوهاج
وكيل صحة سوهاج
عبدالصمد ماهر

تداول عدد من نشطاء  مواقع التواصل الإجتماعي تسجيل صوتي منسوب لأحد أطباء مستشفي جهينة بمحافظة  سوهاج ، تضمن بعض العبارات والتهديدات لمسئولي المستشفي وقيادات منظومة الصحة بالمحافظة . 

وخلال التسجيل الصوتي  المنسوب لـ الدكتور «ج.أ» قال أنه سيتقدم ببلاغات ضد مسئولي المستشفي للأجهزة الرقابية ، مدعياً أنه  سيتولي منصب مدير المستشفي وهو الأحق بها دون غيره ، مع بعض الإتهامات لعدد من الأشخاص . 

 حقيقة التسجيل الصوتي

 وكشف مصدر مسئول بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج ، حقيقة التسجيل الصوتي ، موضحاً أن التسجيل يعود لتاريخ قديم منذ أكثر من شهرين ، وتم تداوله الآن علي بعض الصفحات ، مشيراً إلي أنه صدر قرار إعفاء للطبيب المذكور من مهامه كنائب لمدير مستشفي جهينة  بتاريخ 11 يونيو 2026 . 

 وحصل موقع «صدي البلد » علي نص قرار الإعفاء المتضمن سبب القرار ، بعد تجاوز الطبيب المذكور في حق مديره والتلفظ بألفاظ غير لائقة علي جروب العلاقات العامة الخاص بالمستشفي.

صحة سوهاج وكيل صحة سوهاج اقالة مدير مستشفي مستشفي جهينة وزارة الصحة

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