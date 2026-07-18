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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بإجمالي 14.9 مليون جنيه.. محافظ سوهاج: بدء صرف منحتين استثنائيتين للعمالة غير المنتظمة

مديرية العمل بسوهاج
مديرية العمل بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أكد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بدء صرف المنحتين الاستثنائيتين للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، اعتبارًا من الخميس 16 يوليو الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير كافة أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتذليل أية معوقات قد تواجه المواطنين أثناء إجراءات الصرف.

محافظة سوهاج

وأوضح محمد صلاح مدير عام مديرية العمل بالمحافظة، أن المنحتين يستفيد منهما 4995 عاملًا من العمالة غير المنتظمة بإجمالي 14.985 مليون جنيه، بواقع 3000 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد، باستخدام بطاقة الرقم القومي، وذلك من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

بعد اعتماد الصرف وفقًا للضوابط المنظمة، والبيانات التي جرى تدقيقها ومراجعتها من الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة.

وأشار مدير عام مديرية العمل بسوهاج إلى كيفية التسجيل بالعمالة غير المنتظمة، حيث يتم التسجيل عن طريق المقاولين والشركات من خلال اسم المستخدم الخاص بهم عبر المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة، فيما يقدم العامل للشركة او المقاول كعب العمل إذا كان عاملا  أو شهادة قياس مستوى المهارة إذا كان يعمل بمهنة معينة، وتقوم الشركة بإضافة العامل عبر المنصة.

للاستفسار يرجى التوجه إلى مكاتب العمل او إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.

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