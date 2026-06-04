كيف تساعد وضعية النوم الصحيحة في تخفيف ألم الركبة ليلًا؟

ألم الركبة هو شعور بعدم الراحة في مفصل الركبة أو حوله، تعتبر المفاصل هي نقاط التقاء عظمتين في الجسم. يربط مفصل الركبة عظم الفخذ بعظم الساق، حيث يلتقي عظم الفخذ بعظم الساق.

الركبة هي أكبر مفصل في الجسم، وهي تتحمل جزءًا كبيرًا من وزن الجسم أثناء الحركة. لذلك، تُعدّ من أكثر المفاصل عرضةً للإصابة. قد يكون ألم مفصل الركبة مؤقتًا، ولكنه قد يكون مزمنًا أيضًا.

ووفقا لموقع ديلى ميديكتال، يمكن أن يساعد تغيير وضعية النوم في تقليل الام الركبة وتحسين جودة النوم.

في بعض الحالات، خاصةً لدى المصابين بـ خشونة المفاصل، ننصح بالنوم على الجانب مع وضع وسادة صغيرة بين الركبتين، حيث تساعد هذه الوضعية على توفير دعم إضافي ومنع احتكاك الركبتين ببعضهما، مما قد يقلل الألم أثناء الليل.

أما إذا كنت تفضل النوم على الظهر، فينصح بوضع وسادة أسفل الركبتين. فإلى جانب توفير الدعم، تساعد هذه الوضعية على إبقاء الركبتين في انثناء بسيط، مما قد يقلل الضغط بين العظام عند المفصل المتآكل والمؤلم.

"الأمر يتعلق في النهاية بالعثور على وضعية النوم الأكثر راحة لك، واستخدام الوسادة بالطريقة التي توفر أفضل دعم وتخفف الألم".