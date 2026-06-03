علاج خشونة الركبة في المنزل.. وأفضل الأدوية

يعاني الكثير من أزمة خشونة الركبة التي تصيب نسبة كبيرة من كبار السن، و تظهر أعراض خشونة الركبة بشكل واضح على المريض مع وجود ألم مستمر بمنطقة الركبة ، ويعتمد علاج خشونة الركبة على حسب حالة المريض، فبعض الحالات تحتاج إلى حقن خشونة الركبة أو إجراء عملية جراحة خشونة الركبة، والبعض الآخر قد يحتاج لـ علاج خشونة الركبة في المنزل بطرق طبيعية بسيطة وتمارين تساعد على الراحة وتخفيف الآلام.

ما هي خشونة الركبة؟

خشونة الركبة، أو مرض الفصال العظمي في الركب هو عبارة عن حالة مرضية يصاب فيها الشخص بنوع من التحلل والتفتت في الغضاريف التي توفر الدعامة المرنة بين عظام المفصل.

ومع الوقت تصبح فرص تلامس عظام المفصل في منطقة الركبة أعلى مع كل حركة، وذلك نتيجة ترقق الفاصل الغضروفي، وكذلك قد يتسبب هذا الاحتكاك الحاصل بألم وتورم وتصلب أو حتى بظهور النتوءات العظمية، وهذا يتسبب في صعوبة مشي المريض وتناقص رغبته في الحركة كي يتجنب الانزعاج والألم المرافقين لحركة مفصل الركبة المصاب.

أعراض خشونة الركبة



تعتمد الأعراض على المسبب بشكلٍ كبير، فأعراض خشونة الركبة الناتجة عن التعرض لإصابة في الركبة تكون محصورة في العضو المصاب فقط، بينما تشمل أعراض خشوبة الركبة الناتجة عن التهاب المفاصل الروماتويدي مثلاً الجسم بشكلٍ عام.

قد تترافق خشونة الركبة مع الأعراض التالية:

ألم في الركبة.

تورم.

احمرار.

الشعور بسخونة الركبة.

الشعور بألم يشبه الوخر.

الشعور بخدران في الركبة.

وجود نزيف أو كدمة.

تشوه المفصل.

ضعف العضلات المحيطة بالمفصل.

عدم ثبات المفصل.

علاج خشونة الركبة نهائياً

خشونة الركبة مرض مزمن تزداد حدته وآثاره مع مرور الوقت، وعلى الرغم من عدم وجود علاج نهائي يقضي عليه بالكامل، إلا أن هناك العديد من الخيارات العلاجية، كما أن تعديل نمط الحياة اليومية قد يؤخر من تدهوره ويحسن من قدرة المريض على مواجهته.

علاج خشونة الركبة

يعتمد علاج خشونة الركبة على تخفيف الألم، تقوية العضلات المحيطة، وتحسين حركة المفصل، كما يشمل العلاج إنقاص الوزن، ممارسة التمارين الرياضية لتقوية العضلات، واستخدام الأدوية المسكنة ومضادات الالتهاب الموضعية أو الفموية. في الحالات المتقدمة قد يلجأ الطبيب للحقن أو الجراحة.

كيف أعالج خشونة الركبة في المنزل؟

هناك عدة طرق ووصفات طبيعية تساعد على علاج خشونة الركبة والتخفيف من أعراضها، وهذه أهمها:

1- خسارة الوزن الزائد، حتى بضعة كيلوجرامات فقط قد تكون كفيلة بتخفيف ألم الركبة وتورمها بشكل كبير.

2-ممارسة التمارين الرياضية، إذ قد تساعد ممارسة التمارين الرياضية المناسبة التي تركز على العضلات المحيطة بمفصل الركبة على زيادة ثبات المفصل وتحسين مرونته والقدرة على تحريكه.

3-استخدام الكمادات الباردة والساخنة حسب حالة المريض وشدة الألم لديه، وهي طرق وجد أنها كانت مجدية لدى عدد كبير من المرضى.

4-العلاج بالتدليك، وجدت بعض الدراسات أن التدليك لمدة ساعة واحدة أسبوعيًا قد يساعد على علاج خشونة الركبة وتخفيف الألم.

5-العلاج عن طريق الماء، هناك بعض التوصيات الطبية بخصوص ممارسة التمارين الرياضية في الماء وأن هذه الطريقة قد تكون مجدية لعلاج خشونة الركبة.

6-الحصول على قسط كافي من النوم، مع أن النوم مع ألم المفاصل قد يكون صعبًا ، إلا أن الحصول على قسط كافي من النوم هو أمر ضروري جدًا لعلاج خشونة الركبة.

ما هو أفضل دواء لعلاج خشونة الركبة؟

لا يوجد دواء سحري واحد يعالج خشونة الركبة نهائياً، بل تعتمد الخطة العلاجية على تسكين الألم، وتقليل الالتهاب، وتحسين حركة المفصل،و يصف الأطباء عادةً مجموعة من الأدوية والعلاجات تبعاً لمرحلة الخشونة.

أفضل مسكن لالتهاب المفاصل فى مصر والسعودية

من أشهر العلاجات المستخدمة فى حالات خشونة المفاصل المسكنات من نوع التى مضادات الالتهاب غير الستيرويدية حيث تقلل من الألم والالتهاب والتيبس وتسهل الحركة وتحسن من القدرة على ممارسة المهام. ومن أشهر هذه المسكنات :

– ديكلاك Diclac حبوب مسكن للعظام

يحتوى على المادة الفعالة ديكلوفيناك الصوديوم ويتوافر منه أقراص بتركيز ٧٥ مجم و١٥٠ مجم وحقن بتركيز ٧٥ مجم وجل موضعى.

– ارثيركس Arthyrex أقوى مسكن لآلام الركبة

يحتوى على المادة الفعالة سيليكوكسيب celecoxib المسكنة للالم والمضادة للالتهابات بتركيز ٢٠٠ مجم.

– سيلبورج Celeborg للتخلص من آلام الركبة

يحتوى على المادة الفعالة سيليكوكسيب celecoxib المسكنة للالم والمضادة للالتهابات بتركيز ٢٠٠ مجم.