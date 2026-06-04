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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أعراض تلف الكلى.. والأطعمة و الفواكه التى يجب الابتعاد عنها

اعراض تلف الكلى..و الاطعمة و الفواكه التى يجب الابتعاد عنها
اعراض تلف الكلى..و الاطعمة و الفواكه التى يجب الابتعاد عنها
رنا عصمت

يُعد تلف الكلى من المشكلات الصحية الخطيرة التي قد تتطور بصمت لسنوات دون أعراض واضحة، قبل أن تبدأ العلامات التحذيرية في الظهور بشكل تدريجي.

ـ تقلصات عضلية (الشد العضلي):

يعاني مرضى تلف الكلى من تشنجات عضلية مؤلمة في الساقين والذراعين، خصوصًا أثناء الليل.

السبب غالبًا يعود لاختلال نسب المعادن (البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم) أو تراكم السموم في الجسم.

ـ آلام العظام والمفاصل:

ضعف الكلى يؤدي إلى خلل في توازن المعادن وفيتامين "د"، مما يسبب هشاشة العظام وآلام متفرقة في المفاصل والعضلات.

قد تتطور الحالة إلى هشاشة شديدة وزيادة خطر الكسور، مع آلام واضحة في الورك، العمود الفقري والساقين.

ـ ألم في أسفل الظهر (المنطقة القطنية):

يُعد ألم أسفل الظهر أو في الجانبين (flank pain) من أبرز علامات مشاكل الكلى.

بعض الحالات النادرة مثل متلازمة Loin Pain Hematuria تسبب ألمًا حادًا في الجانبين مع وجود دم في البول.
 

اطعمة يجب الابتعاد عنها لتجنب تلف الكلى..

 

-الاطعمة المصنعة والغنية بالصوديوم والفوسفور والمواد الحافظة.

-المشروبات السكرية.

-الإفراط في تناول اللحوم الحمراء.

كما أن بعض الفواكه قد ترفع مستويات البوتاسيوم أو تحتوي على مركبات قد تزيد من مشكلات الكلى أو حصوات الكلى لدى بعض الأشخاص.

فواكة يجب الابتعاد عنها لتجنب تلف الكلى..

 

-الموز.

-البرتقال.

-الفواكه المجففة مثل المشمش المجفف.

-الأفوكادو.

-الكيوي.

كذلك يُنصح بتجنب التدخين والحد من استهلاك الكحول، لأنهما قد يؤثران سلبًا في وظائف الكلى.

المصدر ر Mayo Clinic

اعراض تلف الكلىو الاطعمة و الفواكه التى يجب الابتعاد عنها تلف الكلى الكلى اعراض تلف الكلى اطعمة و فواكه تساعد على تلف الكلى

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اعراض تلف الكلى..و الاطعمة و الفواكه التى يجب الابتعاد عنها
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