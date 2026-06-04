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بسبب فيديو مجتزأ عن الصلاة.. صانعة محتوى: حرفوا كلامي وبتعرض لتهديدات
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بسبب فيديو مجتزأ عن الصلاة.. صانعة محتوى: حرفوا كلامي وبتعرض لتهديدات

اميرة المغربي
اميرة المغربي
محمد بدران

أثارت صانعة المحتوى أميرة المغربي حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو مجتزأ علي حد قولها من أحد لقاءاتها، يتعلق بحديثها عن الصلاة، الأمر الذي تسبب في تعرضها لهجوم واسع واتهامات اعتبرتها “مضللة وغير صحيحة”.

وقالت أميرة المغربي، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، إنها تتعرض خلال الفترة الأخيرة لحملة ممنهجة من السب والقذف والتهديدات، مؤكدة أن هناك عددًا من الأشخاص يواصلون مهاجمتها من خلال بث مباشر بشكل مستمر، بعد اقتطاع جزء من حديثها وإخراجه من سياقه الحقيقي.

وأوضحت أن الفيديو المتداول تم التلاعب بمضمونه، والترويج على أنها تدعو الناس لعدم الصلاة أو تحارب الدين، وهو ما نفته بشكل قاطع، مؤكدة أن تصريحاتها الأصلية كانت تتناول الحديث عن الصلاة في سياق مختلف تمامًا.

وأضافت أميرة المغربي أنها تلقت تهديدات عديدة عقب انتشار الفيديو، ما دفعها للتواصل مع أحد المحامين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أنه رفض التدخل في الأزمة.

وأكدت صانعة المحتوى، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية علي فيسبوك، استعدادها الكامل للخضوع لأي تحقيق قانوني يتعلق بما يُثار ضدها، قائلة: “أعلن بشكل واضح وصريح أنني على أتمّ الاستعداد للخضوع لأي تحقيق قانوني يتعلق بمصادري وخلفيتي وكافة ما يُثار من ادعاءات ضدي، مع تقديم كل ما يلزم من مستندات وأدلة تُثبت صحة موقفي وتدحض هذه الاتهامات بشكل قاطع”.

وشددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج الاتهامات المسيئة بحقها، مؤكدة احتفاظها الكامل بحقها القانوني، خاصة بعد ما تعرضت له من أضرار معنوية ومهنية بسبب الأزمة الأخيرة.

أميرة المغربي صانعة محتوي استغاثة تهديدات

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