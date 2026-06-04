فصل الكهرباء عن عدة مناطق في بيلا بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي بمغذي «الإسكان» بلوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة، اليوم الخميس الموافق 4 يونيو الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية علي الأكشاك بالمغذي المشار إليه.

وأكد قطاع الكهرباء، خلال بيان، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «منطقة هندسة الري - منطقة المركز الطبي الحضري».

وأوضح قطاع الكهرباء بكفر الشيخ ، أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي المناطق التابعة للمغذي، مؤكدًا إجراء الصيانة الدورية على المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة.

وناشد المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.