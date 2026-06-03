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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية .. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

ناقش المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، مع الشيخ عبداللطيف طلحة، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية الأزهرية، وذلك في إطار التنسيق المستمر لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأكد محافظ كفرالشيخ أهمية الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة باللجان الامتحانية، والتأكد من جاهزية المقار وتوفير سبل الراحة للطلاب، مع رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية المعنية، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لضمان خروج الامتحانات بصورة منظمة ومنضبطة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم، وتحرص على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح امتحانات الثانوية الأزهرية، من خلال توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه سير الامتحانات، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.

جدير بالذكر  أن موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2026 يبدأ يوم السبت 6 يونيو الجاري بمادتي القرآن الكريم والحديث، على أن تستمر الامتحانات حتى الأربعاء 8 يوليو القادم.

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