محافظ كفر الشيخ يزرع الأشجار ضمن مبادرة جميلة يا بلدي| صور

حرص المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، على زراعة عدد من الأشجار بشارع المحافظة بمدينة كفرالشيخ، ضمن فعاليات مبادرة «جميلة يا بلدي» والمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف مضاعفة المسطحات الخضراء وتحقيق التنمية البيئية وتعزيز المظهر الحضاري، دعمًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس الجامعة، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة، وعصام القصيف، مدير جهاز النظافة والتجميل، وعدد من القيادات التنفيذية.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى التوسع في زراعة الأشجار لما له من دور في تحسين البيئة وتنقية الهواء والحد من آثار التغيرات المناخية، فضلًا عن تعزيز المظهر الحضاري، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة والصحة العامة للمواطنين.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المبادرة تشمل تطوير الحدائق والمتنزهات العامة وتعزيز المسطحات الخضراء، إلى جانب أعمال النظافة ورفع المخلفات وتجميل الميادين ورفع كفاءة الشوارع والمداخل الرئيسية، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة ومستدامة.