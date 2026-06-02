أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد البرنامج الدعوي المشترك المنبر الثابت| صور

واصلت مديرية أوقاف كفر الشيخ عقد فعاليات البرنامج الدعوي المشترك «المنبر الثابت» بمختلف المساجد التابعة للمديرية؛ دعمًا لجهود ترسيخ الفكر الوسطي المستنير، وذلك بمشاركة نخبة من وعاظ الأزهر الشريف وأئمة الأوقاف المتميزين.

وجاءت اللقاءات الدعوية بعنوان «الحفاظ على البيئة وحرمة الاعتداء عليها.. نهر النيل نموذجًا»، وسط حالة من الإنصات والتفاعل المباشر من الجمهور مع هذه القضايا الحيوية التي تمس حياتهم اليومية؛ بما يُسهم في تنشئة الأجيال تنشئة سوية تدرك أهمية الحفاظ على المقدرات الوطنية وتصحيح السلوكيات الخاطئة، كواجب شرعي ومسئولية مجتمعية.

وانطلقت هذه المجالس برعاية كريمة من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري - رئيس القطاع الديني، وبإشراف ومتابعة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم - مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، تفعيلًا لاستراتيجية المؤسسة الدينية في (مواجهة التطرف) و(بناء الإنسان).