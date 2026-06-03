صيانة شاملة لكشافات الإنارة العامة بمحور 30 يونيو في كفر الشيخ| صور

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بمحور 30 يونيو، بداية من ميدان الملك عبدالله وحتى مدخل مدينة كفر الشيخ، وذلك بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية للمرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الأعمال تنفيذ مراجعة شاملة لكافة كشافات الإنارة على امتداد المحور، وإجراء أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للكشافات وأعمدة الإنارة، واستبدال الكشافات التالفة بأخرى جديدة، إلى جانب معالجة الأعطال الفنية والتأكد من كفاءة التشغيل وانتظام الإضاءة بطول الطريق.

جاءت الأعمال تحت إشراف إبراهيم خليفة، رئيس حي شرق، ونسيم الصاوي مسؤول الاناره بحي شرق.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة مركز ومدينة كفر الشيخ للحفاظ على كفاءة منظومة الإنارة العامة، وتحسين الرؤية الليلية، ورفع معدلات الأمان للمواطنين ورواد الطريق، مع استمرار المتابعة الميدانية الدورية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات.