لتعزيز الانضباط الإداري.. وكيل أوقاف كفر الشيخ يجتمع بالمفتشين الجدد

عقدت مديرية أوقاف كفر الشيخ اجتماعًا إداريًّا وتوجيهيًّا مع المفتشين الجدد، برئاسة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، وكيل الوزارة، مدير المديرية، وذلك سعيًا إلى ضبط منظومة العمل الميداني والارتقاء بالأداء الدعوي والإداري.

وناقش الاجتماع آليات المتابعة المستمرة وتكثيف المرور الميداني لضمان انضباط العمل بالمساجد؛ بما يُسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في القطاعات التفتيشية.

وفي إطار المتابعة الجادة التي توليها المديرية لقطاع التفتيش، تأتي هذه التوجيهات تنفيذًا لتعليمات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الرامية إلى ترسيخ الانضباط الإداري، وبإشراف ومتابعة الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، خدمةً لبيوت الله.