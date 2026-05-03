حفيظ دراجي: كلمات كلوب وجوارديولا لا تكفي لوصف قيمة محمد صلاح

علق المعلق الرياضي حفيظ دراجي علي تصريحات يورغن كلوب وجوارديولا عن رحيل صلاح عن ليفربول.

وكتب دراجي من خلال حسابه الشخصي اكس :" لا أدري كيف يجد كل من يورغن كلوب وبيب غوارديولا الكلمات الكافية للتعبير عن تقديرهما لما قدمه محمد صلاح، قبل أيام من رحيله المرتقب عن ليفربول.



تابع :" ‏فصلاح ليس مجرد لاعب عابر في تاريخ النادي، بل هو أحد أولئك الذين يتركون بصمة لا تمحى في ذاكرة الجماهير، بما قدمه من أهداف، وإنجازات، ولحظات خالدة. لقد كان نموذجا للاحتراف، ورمزا للإبداع، وأحد أبرز من ارتدوا قميص ليفربول في العصر الحديث.



اضاف :" ‏وعندما يأتي وقت الوداع، تعجز الكلمات، مهما بلغت بلاغتها، عن الإحاطة بقيمة لاعب استثنائي صنع المجد، وكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات النادي.".



أعاد المدرب الألماني يورجن كلوب، التأكيد على تقديره للفترة التي قضاها مع النجم المصري محمد صلاح خلال عملهما معًا في نادي ليفربول، مشددًا على أن العلاقة بينهما كانت مميزة داخل وخارج الملعب.

يذكر أن المدرب الألماني تولى تدريب نادي ليفربول الإنجليزي في 8 أكتوبر 2015، واستمرت رحلته حتى 19 مايو 2024، محققاً نجاحات تاريخية أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا خلال 9 أعوام تقريباً، مما يجعله أحد أبرز المدربين في تاريخ النادي.

جاءت رسالة كلوب الجديدة لمحمد صلاح عقب إصابة الأخير وإعلانه مغادرة ليفربول في نهاية الموسم الجاري.