عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين ينضم للوفد ويستعرض رؤية استراتيجية للنهوض بالاقتصاد المصري

أعرب مجدي فانوس، عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والصناعية، عن سعادته بلقاء الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والانضمام للحزب، قائلًا: "ترحيب رئيس الحزب ولقاءه شرف لنا جميعًا، وأمر عظيم أن نكون أعضاء ضمن فريق الوفد العريق".

وأكد "فانوس"، خلال حديثه، أن الدولة المصرية، عبر أجهزتها المختلفة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبنك التنمية والائتمان الزراعي، توفر دعمًا غير مسبوق للمبتكرين من خلال القروض، والحاضنات، وبرامج التمكين الاقتصادي المخصصة للمرأة في القطاع الزراعي.

ولفت إلى أن الدولة لا تكتفي بتقديم الدعم المالي، بل تمتد مساهمتها لتشمل المساعدة في إعداد دراسات الجدوى، والمتابعة الفنية، وتسهيل عمليات التسويق للمشروعات القائمة على أفكار طموحة.

الأمن الغذائي

وفيما يخص الأمن الغذائي، شدد "فانوس" على أن الاهتمام بالإنتاج الزراعي والحيواني يهدف بالأساس إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يساهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة.

وكشف عن وجود تعاون وثيق مع دول رائدة مثل ألمانيا وهولندا في مجال تهجين أنواع من الأبقار لتعزيز إنتاج اللحوم والألبان، مع تقديم توعية ورعاية فنية مستمرة للفلاحين من خلال بنك التنمية الزراعي لضمان أفضل إنتاجية.

الانفتاح الخارجي

وعلى صعيد الانفتاح الخارجي، أكد "فانوس" أن هناك توجيهات رئاسية واضحة لتعزيز الصادرات المصرية نحو الأسواق الإفريقية، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم دعمًا مباشرًا في تكاليف الشحن للقارة السمراء، موضحًا أن استراتيجية التصدير تشمل المنتجات الزراعية وغير الزراعية، مع التركيز على تصدير الفائض من الإنتاج المحلي لضمان استقرار السوق الداخلية أولًا، ومن ثم تعظيم الموارد الدولارية للدولة من خلال فتح مجالات جديدة في القارة الإفريقية.

وأعرب "فانوس" عن اعتزازه بالانضمام لحزب الوفد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف كافة الجهود لدعم ريادة الأعمال وزيادة معدلات التصنيع والإنتاج الزراعي كسبيل وحيد لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة.