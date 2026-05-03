قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرق مركب تنزه أسفل كوبري عباس بالجيزة.. إنقاذ عدد من الركاب والبحث عن مفقود
قلق داخل الجهاز الفني للأهلي بشأن جاهزية «زيزو» لمباراة إنبي | تفاصيل
التركيز على سموحة لحسم الدوري.. «الغندور» يكشف رسالة «إدوارد» للاعبي الزمالك بعد «القمة 132»
ما حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ .. دار الإفتاء تحسم الجدل
بأول تداول بعد انتهاء الإجازة .. أقل سعر دولار في البنوك
الفن التشكيلي النسائي يتألق في ملتقى «أرتوداي» تحت شعار «التمكين بالفن» بمشاركة 200 فنانة من 30 دولة|شاهد
وزير الشباب والرياضة يهنئ الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال
بعد ثلاثية القمة أمام الزمالك .. «توروب» يشيد بأداء هذا الثنائي في الأهلي
حمادة طلبة: بن شرقي لسه زملكاوي.. والدليل عدم احتفاله بأهدافه في الزمالك
إيران تقدّم ردًا مُعدلاً من 14 بندًا على المطالب الأمريكية: خارطة طريق لإنهاء الحرب
«توروب» يقترب من تثبيت تشكيل القمة أمام إنبي مع تعديلات دفاعية
«كوكا» يحل أزمة الجبهة اليسرى في منتخب مصر | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين ينضم للوفد ويستعرض رؤية استراتيجية للنهوض بالاقتصاد المصري

حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصي

أعرب مجدي فانوس، عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والصناعية، عن سعادته بلقاء الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والانضمام للحزب، قائلًا: "ترحيب رئيس الحزب ولقاءه شرف لنا جميعًا، وأمر عظيم أن نكون أعضاء ضمن فريق الوفد العريق".

وأكد "فانوس"، خلال حديثه، أن الدولة المصرية، عبر أجهزتها المختلفة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبنك التنمية والائتمان الزراعي، توفر دعمًا غير مسبوق للمبتكرين من خلال القروض، والحاضنات، وبرامج التمكين الاقتصادي المخصصة للمرأة في القطاع الزراعي.

ولفت إلى أن الدولة لا تكتفي بتقديم الدعم المالي، بل تمتد مساهمتها لتشمل المساعدة في إعداد دراسات الجدوى، والمتابعة الفنية، وتسهيل عمليات التسويق للمشروعات القائمة على أفكار طموحة.

الأمن الغذائي

وفيما يخص الأمن الغذائي، شدد "فانوس" على أن الاهتمام بالإنتاج الزراعي والحيواني يهدف بالأساس إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يساهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة.

وكشف عن وجود تعاون وثيق مع دول رائدة مثل ألمانيا وهولندا في مجال تهجين أنواع من الأبقار لتعزيز إنتاج اللحوم والألبان، مع تقديم توعية ورعاية فنية مستمرة للفلاحين من خلال بنك التنمية الزراعي لضمان أفضل إنتاجية.

الانفتاح الخارجي

وعلى صعيد الانفتاح الخارجي، أكد "فانوس" أن هناك توجيهات رئاسية واضحة لتعزيز الصادرات المصرية نحو الأسواق الإفريقية، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم دعمًا مباشرًا في تكاليف الشحن للقارة السمراء، موضحًا أن استراتيجية التصدير تشمل المنتجات الزراعية وغير الزراعية، مع التركيز على تصدير الفائض من الإنتاج المحلي لضمان استقرار السوق الداخلية أولًا، ومن ثم تعظيم الموارد الدولارية للدولة من خلال فتح مجالات جديدة في القارة الإفريقية.

وأعرب "فانوس" عن اعتزازه بالانضمام لحزب الوفد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف كافة الجهود لدعم ريادة الأعمال وزيادة معدلات التصنيع والإنتاج الزراعي كسبيل وحيد لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة.

شعبة المصدرين الغرف التجارية مجدي فانوس الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً الأحد بالمدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل الآن

حالة الطقس

هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

أشرف سيف

أختي في غيبوبة تامة | أشرف سيف يعلن تعرض شقيقته لوعكة صحية شديدة

بالصور

في أجواء عائلية هادئة.. تميم يونس يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني

تميم يونس وزوجته
تميم يونس وزوجته
تميم يونس وزوجته

توابل شهيرة تعالج حب الشباب وتطرد الحشرات

الحشرات
الحشرات
الحشرات

ضياء العوضي صح ولا غلط .. طبيب عالمي يكشف الحقيقة | وهؤلاء أبرز ضحايا نظام الطيبات

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

طريقة عمل الكريب سوزيت .. حلوى فرنسي فاخرة

طريقة عمل الكريب سوزيت الفاخر
طريقة عمل الكريب سوزيت الفاخر
طريقة عمل الكريب سوزيت الفاخر

فيديو

سباق سيارات باها 2026

اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو

احمد السقا وعماد زيادة

منهم أحمد السقا .. نجوم الفن يواسون حمدي الميرغني في عزاء والده

ظواهر فلكية خلال مايو

القمر الأزرق .. سماء مصر تشهد ظواهر فلكية بديعة في مايو 2026

الشهيد المقدم أحمد إبراهيم الجمل

حكاية بطل.. قصة استشهاد مقدم أحمد إبراهيم الجمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد