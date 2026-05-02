عميد حقوق عين شمس : دراسة قضايا الطاقة من منظور قانوني يدعم جهود التنمية

أكد د. ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن اختيار موضوع “القانون والطاقة” كمحور للمؤتمر العلمي للكلية يعكس إدراكًا مبكرًا لأهمية هذا المجال، باعتباره من التخصصات الدقيقة التي تجمع بين الأبعاد القانونية والاقتصادية، وتواكب تطورات الصراعات الدولية ومتطلبات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “القانون والطاقة” الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة عين شمس، بمشاركة النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب البروفيسور آن بيزار، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر والمهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، والمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة.

وأوضح الشاذلي أن فكرة المؤتمر تعود إلى عام 2012، خلال عمادة الدكتور محمد المرسي صحابي، إلا أن الظروف التي مرت بها البلاد آنذاك حالت دون استكمالها، مشيرًا إلى أن إعادة إحياء الفكرة اليوم تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ هذا التخصص داخل البيئة الأكاديمية.

وأضاف أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة وغير مسبوقة من الباحثين، حيث تناولت الأوراق البحثية موضوع الطاقة من زوايا متعددة، سواء باعتبارها مصدرًا للصراعات أو كأداة لتحقيق التنمية، بما يشمله ذلك من أطر قانونية وتعاقدية متشابكة.

وأشار إلى أن هذا التخصص يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقانون المقارن، ويتطلب الاطلاع على الفقه القانوني بلغاته المختلفة، وهو ما يعزز من أهمية التعاون الأكاديمي الدولي والانفتاح على التجارب العالمية.

وشدد على أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يعكس اهتمام المؤسسات الأكاديمية بدراسة قضايا الطاقة من منظور قانوني متكامل، يسهم في دعم جهود الدولة نحو التنمية وتعزيز مكانتها في هذا المجال الحيوي.